立院職權修法三讀 吳叡人：這是一場國會政變
立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團在立院外怒吼黑箱作業，中央研究院台灣史研究所專任副研究員吳叡人說，這是一場國會政變。
英國《金融時報》報導台灣立法院擴權爭議，在野的國民黨和規模較小的台灣民眾黨認為，台灣政治體制賦予總統的權力過於深遠。但執政黨、民間團體和學術界表示，這些改革破壞台灣民主，因為它們侵犯了公民權利，並使立法院失去制衡功能。
中央研究院政治和歷史學者吳叡人說：「這是一場國會政變。」
吳叡人昨晚在國會外向數以千計示威者發表演說時表示，台灣現在正面臨一場民主之戰。
他高喊道，戰鬥還沒結束，每個人都要做好準備，漫長的鬥爭才剛剛開始。
金融時報指出，這是台灣繼2014年「太陽花學運」後最大規模的示威活動。參與太陽花學運的學生當年衝進立法院並占領國會議場，抗議台灣與中國簽訂的服務貿易協定。
歷經4次院會馬拉松，立法院昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。
在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高新台幣10萬元罰鍰。
立法院國會改革爭議狂燒，24日已有數萬人到場包圍立法院，要求將法案退回重審，昨天上午的大雨，讓抗議群眾逐漸減少，但到了晚上，人潮又開始增加。
當三讀通過國會改革法案的消息傳來，帶著兩個孩子參加集會的39歲翁姓母親崩潰了。她說：「我們曾為民主努力奮鬥，現在我們必須再次奮戰！」
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