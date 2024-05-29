藍白擬成立在野黨特偵組查弊 鄭銘謙：依法辦理
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案。法務部長鄭銘謙今（29）日表示，「一切依法辦理」。
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文。行政院長卓榮泰指出，政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。民進黨立法院黨團表示，將聲請釋憲。
國民黨團昨日在議場前召開記者會，傅崐萁說，有關種種弊案攸關人民納稅錢，未來會一一揪出，民眾黨、國民黨也將成立「在野黨特偵組」查弊，希望全民集氣支持；福國利民、揭弊查案，是世界民主國家國會議員全力推動的事。
鄭銘謙今天上午到立法院司法及法制委員會列席報告並備質詢，媒體問到對於藍白將成立「在野黨特偵組」的看法。對此，鄭銘謙指出，「一切依法處理」。
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