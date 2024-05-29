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「反黑箱擴權」 民團抗議發動6行動反制

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過在即，引起許多民眾不滿包圍立法院，有民眾裝扮成「黑箱」，諷刺國會改革法案黑箱。記者曾原信／攝影
國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過在即，引起許多民眾不滿包圍立法院，有民眾裝扮成「黑箱」，諷刺國會改革法案黑箱。記者曾原信／攝影

立法院會昨天三讀通過立法院職權行使法修正案，經濟民主連合等超過五十個公民團體聚集立法院外抗議，全台也有十五縣市響應「五二八全台青鳥行動」。法案三讀後，公民團體將發動要求行政院提出覆議、民進黨團聲請釋憲、求見立法院長韓國瑜、到國民黨立委選區草根對話等六大行動，反制立法院通過「黑箱擴權法案」。

國民黨團及民眾黨團昨通過修法，主辦單位宣稱場外聚集超過一萬人，不畏風雨怒吼「沒有討論，不是民主」、「反黑箱、反擴權」、「韓國瑜下台」；並丟起印有「重啟社會對話」、「公民捍衛民主」的陳抗球。

公民團體指出，這是立法院連續第四次院會的大型集結，創下社運史紀錄，台灣公民必須堅決的表達訴求，否則未來藍白在國會必定「軟土深掘」；國會改革法案通過後，還有花東錢坑法案、ＮＣＣ人事案、核電延役、反滲透法等案，他們要正告國民黨立委傅崐萁集團，台灣公民力量不允許民主倒退，國會必須堅持合議制精神，讓少數黨意見可以被討論。

民團宣布六大行動，首先要求行政院提出覆議，讓立法院有重新檢討、議決空間。經濟民主連合召集人賴中強強調，行政院提出覆議並非要升高朝野對決，而是要讓正反雙方看到完整條文後，充分溝通討論，彌補先前被藍白沒收的委員會民主審議空間。

公民團體並要求與韓國瑜見面，溝通立法院應遵守程序正義及國會透明，避免未來繼續胡搞瞎搞。民團也宣布將推動「草根民主對話」，將到國民黨立委選區舉辦社區座談，揭露國會濫權法案的內容及其對權力分立和台灣民主傷害，呼籲濫權立委懸崖勒馬，否則公民將用選票制裁。

【記者林琮恩／台北報導】民團發起青鳥行動包圍立法院，讓立院正對面的台大兒童醫院首當其衝，就有護理師在臉書社群發文表示，抗爭民眾深夜仍未散去，醫院低樓層住院重症兒童被吵得睡不著覺。

台大兒醫院長李旺祚說，醫院屬開放空間，只能柔性勸導，院方尊重民意表達，期待抗爭者不要干擾民眾就醫、休養。

傅崐萁 公民團體 反滲透法 國會改革 國民黨 核電 立法院 藍白 釋憲 韓國瑜

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