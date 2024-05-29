王義川稱手機定位分析「青鳥」 藍批監控

立法院審議國會改革法案，外有民團集結表態。民進黨政策會執行長王義川於政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析在立法院外面抗議群眾的年齡，與之前太陽花群眾是否重複等。國民黨立委昨天痛批，民進黨利用國家機器，侵害人民隱私，「老大哥正在監控每一位人民」，要求賴清德總統、國安單位對外清楚交代。

民眾黨團也質疑，民進黨的「大數據分析」不只監控人流，更比對年齡、性別及政黨傾向，為何能夠假借活動之名，行蒐集個資、監控人民行動之實？

民進黨則否認監控人民之事，呼籲國民黨勿作不實揣測。民進黨發言人卓冠廷表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法，過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，均是透過手機信令資料進行大數據分析，呼籲國民黨勿作不實揣測。

國民黨立委陳玉珍昨表示，她聽到王義川的說法，心中感到十分恐怖與震驚，「難道老大哥還在？」如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退；她要求檢調應主動介入調查此案，避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。

「王義川說了民進黨不能說的祕密。」國民黨立委李彥秀說，民進黨在議場喊著要民主，卻看到連續兩場動員的「青鳥代號」變成監控人民的代號。

對於藍白的質疑，王義川回應表示，「手機信令資料分析方法」是透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。他解釋，這幾周的各項活動，當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，已是常態，他對本次立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，結果也與時代力量進行的問卷結果類似，強調民進黨無相關設備，並非自行調查的資料。

王義川回應時並表示，「咬定這是國家機器，還扯到國安單位，真是太會幻想了」，「如果陳玉珍不懂，可以問一下新北市交通局新北耶誕城怎麼做的人流大數據調查」。

陳玉珍則表示，她不但馬上去問，而且立即就得到「打臉」王義川的回答；新北市交通局給她的回應提到，新北耶誕城的人流分析是新北市觀旅局主辦的，而非交通局；再者，新北市大型活動期間會要求主辦單位向電信公司購買手機信令訊號統計推估人潮，資料已經「去個資化」，根本無法進行不同時間不同活動個資是否有差異或者是否重複來做分析，僅能提供推估會場人數、滯留時間、來回方向等去個資化資訊。

陳玉珍痛斥，由交通局的回應可清楚知道，王義川是為了掩飾資料來源，胡亂攀扯。