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在閣揆休息室抽菸？ 北市要調查柯建銘

聯合報／ 記者歐陽良盈張睿廷屈彥辰、林佳汶／台北報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）向立院秘書長周萬來抱怨，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）在行政院長休息室裡面抽菸。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）向立院秘書長周萬來抱怨，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）在行政院長休息室裡面抽菸。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天續審國會改革法案，藍綠再度交鋒，上午未發生嚴重肢體衝突，還「偶有溫情」，國民黨立委謝龍介主動幫忙民進黨立委吳沛憶掛海報，立法院長韓國瑜祝福民進黨立委吳思瑤生日快樂；但民眾黨立委黃國昌不滿民進黨團總召柯建銘在閣揆休息室抽菸，向立法院秘書長周萬來抱怨，對話全都進直播。

北市衛生局回應，已收到類似檢舉案，因無影音或照片等具體事證，將聯繫檢舉人是否有具體事證，若有就會調查，違規屬實最重可處一萬元。

昨天院會一開始，藍綠立委蜂擁進議場，各自卡位貼標語布條，吳沛憶想在主席台左後方貼海報，一度找不到牆壁空位，想將綠營標語「沒有討論，不是民主」布條貼在藍營布條上方，謝龍介見狀，主動詢問後幫忙貼在旁邊更靠近主席台牆上。

黃國昌直播過程中，跟身旁的周萬來抱怨「我早上看到柯建銘在裡面（行政院長休息室）抽菸，你起碼要公平，可以用就要三黨都可以用，怎麼好像讓柯建銘自己可以用？」周萬來回答，會去把議場內的行政院長休息室門關起來。

對此，柯建銘回應，民進黨團是在保護行政院長休息室，不被藍白占領，不要見樹不見林。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

吳思瑤 吳沛憶 周萬來 國會改革 柯建銘 民進黨 謝龍介 韓國瑜 黃國昌

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