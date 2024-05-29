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道具戰 立委互嗆釀衝突

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷蔡晉宇／台北報導
國民黨立委羅智強下午在議場直播時酸綠委自己提案自己反對，民進黨立委邱議瑩（左）立即趨前用扇子打羅智強，國民黨徐巧芯（右）與邱議瑩理論，雙方爆發拉扯衝突。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委羅智強下午在議場直播時酸綠委自己提案自己反對，民進黨立委邱議瑩（左）立即趨前用扇子打羅智強，國民黨徐巧芯（右）與邱議瑩理論，雙方爆發拉扯衝突。記者潘俊宏／攝影

立法院昨續審國會改革法案，下午三讀通過國會改革。院會上午相對平和，不過，到了下午，民進黨立委邱議瑩突然攻擊國民黨立委羅智強，國民黨立委徐巧芯衝上前制止，質問邱議瑩「現在是怎樣」，險些演變成肢體衝突。

昨早入場前，藍委們僅在議場門口對綠委喊話「要排隊」，綠委們則回應「有啦」、「外面下雨耶」，較前三回入場即發生衝突，較為和緩。但一進議場，朝野就在場內掛滿標語布條。國民黨團掛出「改革查弊，民進黨怕什麼」、「堅定改革，全面查弊」布條；民進黨團則掛出「民主已死，國會輓歌」、「反黑箱、撐民主」。民進黨團屢次使出技術性延宕議事。民進黨眼見無法阻止議案二讀，只能不斷在台下大喊「記名表決、人民負責、反黑箱、反擴權、退回重審」。

另外，民進黨團批國民黨團阻擋審查「再生醫療法」。邱議瑩與國民黨立委陳玉珍對嗆。過程中，邱議瑩相當憤怒，走到羅智強面前，拍打羅智強手機，甚至用扇子搧羅巴掌，其他綠營立委也上前爭論，現場情形混亂不堪。徐巧芯上前制止，險釀衝突。

下午正式進入三讀階段，朝野又上演「道具戰」，國民黨拿出太陽氣球，象徵陽光照進國會；民進黨團則將紅、藍、白色之大橡膠球，拋向主席台，寫著「反黑箱、反惡法、反擴權」，並高喊「反黑箱、反惡法」。

國會改革 國民黨 徐巧芯 民進黨 羅智強 邱議瑩 陳玉珍

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