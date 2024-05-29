場內表決戰、場外青鳥行動 立院三讀國會職權修正案

民團發起「青鳥行動」，號召民眾到立法院外抗議國會職權修法，而在藍白挾人數優勢下，朝野歷經4天表決大戰，立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定被質詢人藐視國會最高罰20萬元等關鍵條文。

第11屆的立法院自2月1日展開，藍綠白陣營均將國會職權修正法案列為重中之重，相互攻防。

立法院司法及法制委員會4月15日初審通過國民黨立委傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團所提立法院職權行使法部分條文修正草案等案，但全數條文保留，交黨團協商。

藍白所提國會職權修正法案，經立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲主持的朝野黨團協商無共識下，吳宗憲宣告依規定送院會。

全案列為5月17日、5月21日、5月24日、5月28日院會的討論事項，而5月17日、5月21日、5月24日均挑燈夜戰，延長開會時間到午夜12時。5月28日的院會，於下午4時59分三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，並於晚上10時54分許三讀修正通過刑法部分條文。

立法院會處理時，藍白為使議事順利，開會前均在議場門口排隊卡位，朝野在17日的院會爆發激烈肢體衝突，藍綠均有立委受傷送醫，但在此後的院會，朝野則未再發生激烈肢體衝突，多是隔空叫陣。

而在立法院外，民團發起「青鳥行動」，多次號召民眾到立法院外抗議，要求退回法案，尤其24日晚間，大批民眾塞爆青島東路、濟南路及中山南路，當天晚間9時，主辦單位稱現場達10萬人。

立法院會今天開會，會議主席、立法院長韓國瑜在下午3時29分許宣布，立法院職權行使法全案已經過二讀，此時台下的民進黨立委，朝主席台射出象徵「青鳥」的紙飛機。

條文進入三讀時，民進黨立委在場中準備紅、藍、白的橡膠大球，上面印著「反惡法、反擴權、反黑箱」的字樣，國民黨立委不甘示弱，在場中拉起「讓陽光照進國會」的布條。

三讀條文宣讀完畢後，國民黨團提議三讀文字修正，引來民進黨立委不滿並表達異議，之後則朝主席台丟擲裝著東西的藍色垃圾袋，並高喊三讀無效等口號，國民黨立委則以手板阻擋，後來國民黨團撤銷文字修正，不再處理。

針對邀請總統至立法院進行國情報告，經舉手表決，三讀通過條文規定，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。

至於質詢答復上，三讀條文規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

三讀條文也明定，在立委行使人事同意權部分，規範以記名投票表決、審查期間不得少於1個月，而且被提名人違反相關規定，經院會決議者，得處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

另外，關於立法院行使調查權部分，三讀條文規定，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高10萬元罰鍰。

這次修法也增訂立法院行使聽證權的規範，並規定出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

此外，這次修法也包括刑法，三讀修正通過條文增訂藐視國會罪，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

而在立法院會三讀修正通過刑法部分條文後，國民黨立委高喊修法通過、國會重生，民進黨立委則喊釋憲挺人民等口號。