新聞眼／朝野大戰4回合 有學到教訓？

國會改革法案昨在立法院完成三讀，此法不僅耗費四天四夜，更不斷上演場內外衝突。一部名為改革的法案，為何鬧得滿城風雨？藍白雖合占國會多數，但尚未能細膩思考立法技術；綠營則還留在一黨獨大思維，學不會妥協合作。藍綠白大戰國會改革四回合後，彼此都上了一堂寶貴的課。

回顧此波國會改革最初立法背景，是民眾黨團總召黃國昌高舉「國會改革」，給藍綠出考題；隨著韓國瑜當選立法院長，也成了藍白合作的第一個三讀法案。

民進黨雖對外宣稱「沒有討論、不是民主」，但此案在立院司委會曾召開一場專案報告、兩場公聽會、一場委員會層級協商。不過，國民黨在無要求韓國瑜召集協商下，送入院會表決，企圖在五二○總統就職前闖關，大吐藍營被碾壓八年悶氣。但如此「吃緊弄破碗」，也被民進黨抓到「無程序正義」小辮子，甚至引發民團號召包圍立院。

民進黨團對外表現出「想討論」的樣子，但在司委會，卻是不斷發動程序發言、四十次散會動議，無心討論在先；國民黨束手無策、一鼓作氣把法案送入院會後，卻未考量到高度政治爭議法案，就必須更善用議事技巧處理，以過去立院闖關ＥＣＦＡ、前瞻條例等，條文簡單且時間選在可跨夜處理的臨時會，法案才可快速通關。

案子進院會後，藍白再修正動議本身就多達卅三條，再加上民進黨團使出案海戰術後變六十九條，並輔以點名表決、記名表決等拖延，導致審查曠日廢時，立委都兵疲馬困之餘，更讓民進黨爭取到時間，得以凝聚廣大支持者。

面對民團抗爭，國民黨團為防「太陽花2.0」事件重演，這才卯足全力出動國會改革懶人包等文宣戰。昨天院會後，國會改革一戰終於可休兵，藍白還揚言修正ＮＣＣ組織法、吹哨者保護法等，朝野衝突恐怕仍會一再上演。民進黨團失去國會多數後，這次踢到鐵板，又有執政者包袱，未來勢必要三思「朝野對話」的可能性。朝野若能從錯誤中學習，才不致浪費國會改革這一戰。