國會改革法案三讀 總統國情報告常態化、藐視國會要罰

歷經四天四夜馬拉松式表決大戰，立法院昨（28）日三讀通過攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》部分條文修正案，將總統國情報告常態化、藐視國會有罰則、強化國會人事同意權、立院國會調查權及聽證權入法。全案在總表決人數103人、藍白贊成58人下完成三讀。

國會改革法案三讀後，國民黨團書記長洪孟楷強調，推動國會改革是要除弊興利，讓民主陽光透明；民進黨團總召柯建銘則痛批立法院長韓國瑜「違法院長」，並重申待總統公告後三日，民進黨一定聲請釋憲；民眾黨團總召黃國昌則預告，下階段憲政改革要推動廢除監察院。

昨日三讀條文增訂「總統國情報告常態化」制度，總統每年2月、新任總統就職一個月內都要赴立院國情報告，而總統也應「依序即時回答」。

三讀條文也將「官員不得反質詢」入法，官員答復超過質詢範圍即為反質詢；被質詢人不得拒絕答復、提供資料或其他藐視國會行為，違者處2萬元以上、20萬元以下罰鍰；有關「行使人事同意權」，三讀條文增訂採記名投票，審查時間不得少於一個月。

三讀條文也增訂「國會調查權、聽證權」運作方式，立院得依憲法規定舉行聽證會，而在立法院會、委員會決議下，得分別設調查委員會與調查專案小組，行使調查權及調閱權。

為了不讓國會調查權如同紙老虎，三讀條文也設有罰則，立院要求調閱文件時，若拒絕、拖延或隱匿可處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。