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立法院三讀通過刑法藐視國會罪 虛偽陳述可判1年徒刑、20萬元罰金

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左二）今天敲槌完成國會改革法案（刑法部分條文修正草案）三讀。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（左二）今天敲槌完成國會改革法案（刑法部分條文修正草案）三讀。記者潘俊宏／攝影

立法院會今天三讀通過「刑法部分條文修正案」，新增藐視國會罪，明定官員於立法院聽證或受質詢時，就其所知之重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

立法院會自17日起處理「立法院職權行使法部分條文修正草案」、「刑法部分條文修正草案」、「立法院組織法第3條條文修正草案」等國會改革法案，民進黨團祭出焦土戰術，不斷杯葛議事審查，直到今深夜才將「刑法部分條文修正案」三讀。

立法院會三讀通過由國民黨團和民眾黨團共提的再修正動議，刑法增訂第五章之一藐視國會罪篇名，並增訂第141之一條，明定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知之重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

民進黨團總召柯建銘在廣泛討論時表示，「國民黨胡言亂語，說國會改革他們做到了，他們講錯了，國會反改革他們做到了、毀憲亂政他們做到了，最離譜的是，傅崐萁大放厥詞說要救台灣，我看應該是解放台灣吧。」柯還說，習近平才是國民黨的背後靈，習近平還占據國民黨的心靈。

另外，值得一提的是，民進黨立委沈發惠發言時指出，花蓮縣議會仿效「藐視國會罪」，提案要制定「藐視議會罪」，但縣長徐榛蔚反對，請國民黨團總召傅崐萁回家跟太太徐榛蔚好好溝通；傅崐萁不滿回嗆「人渣」，場面一度火爆。

【中央社台北28日電】

在藍白挾人數優勢下，立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，增訂藐視國會罪，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

立法院司法及法制委員會4月15日初審通過藍白所提國會職權相關修法，包括立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文修正草案等案，但在場立委未達成共識，保留送黨團協商，後續經委員會的協商下無法取得共識，送院會處理。

立法院會稍早已三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處2萬元以上20萬元以下罰鍰。此外，政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

關於刑法部分，全案今天晚上在立法院會處理時，民進黨立委高喊反擴權等口號，但在國民黨、台灣民眾黨立委挾人數優勢下，舉手表決通過國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團共提的再修正動議。

三讀通過條文，增訂第5章之1「藐視國會罪」，也增訂第141條之1條文，明定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

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