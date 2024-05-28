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竹竹苗青鳥行動 訴求反對不符程序正義的改革

中央社／ 新竹市28日電

民眾自主發起「我藐視國會－青鳥行動」抗議國會修法擴權今天再上街頭，竹苗地區場次包含新竹市、竹縣竹北市與苗栗縣，共同發聲訴求反對此次不符合程序正義的改革。

「我藐視國會－青鳥行動」新竹場，今天在新竹市及竹北市2地集結，學者林志潔、劉俊秀，網紅鬼才阿水與在地文史青年、以及民進黨竹縣議員蔡蕥鍹等人出席支持；苗栗場在竹南火車站站前廣場舉行，多名苗栗縣議員包括民進黨陳光軒、邱毓興、無黨籍曾玟學等人到場聲援。

這3場都有不少家長帶孩子前往，要為孩子在街頭上公民課，還有民眾自製手牌「藐視沒有討論的國會」、「落實程序正義」等標語靜坐，現場也有學生、社會人士等輪番上台宣講，分享對台灣政治改革理念。

新竹場發起人之一的林士凱告訴中央社記者說，此次活動由新竹在地人包含上班族、學生、學者等自主發起，透過網路社群號召，以靜坐舉牌與公民開講活動方式，傳達反對國會擴權法案的訴求。

林士凱說，這場運動是屬於公民的運動，每個人都可以參與，參與的人來自各界，有人協助場地確認、有人擔任現場志工、也有人負責美宣設計等，各自發揮所長。

苗栗場發起人之一、呂姓高中生告訴中央社記者，立法院會處理國會職權行使修正法案過程中爆發嚴重肢體衝突，自覺應該挺身而出，應要號召更多人，共同發聲反對這次不符合程序正義的改革。

張姓學生向中央社記者表示，她要讓大家知道學生也關注此議題，盼藉由此次活動發聲，而立委工作職責應做好監督等角色，也應透過充分討論才能實踐民主，才是正道。

莊姓婦人帶著3名分別就讀國小及幼兒園的子女到場，她指出，這次國會職權行使修正法案有許多未經充分討論、不合理的地方，連孩子們看到新聞報導都會有疑慮，今天晚上決定讓小孩暫停例行補習，透過到場支持，也讓孩子實際體驗上一堂民主課。

新竹 藐視國會 議員

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