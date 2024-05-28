青鳥行動立院外集結破7萬人 這段談話引爆民眾怒氣

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中央社／ 台北28日電
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團在立院外抗議，濟南路上晚間仍擠滿群眾。（中央社）
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團在立院外抗議，濟南路上晚間仍擠滿群眾。（中央社）

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團聚集在濟南路表達訴求，晚間9時30分宣布人數破7萬人，曾入圍金曲獎新人獎的樂團「裝咖人」也上台熱唱引起全場共鳴。

在「裝咖人」上台演唱前，現場民眾一起合作，成功將印有「公民捍衛民主」、「拒絕中國干政」字樣的大氣球推進立法院，希望大家的訴求都能被立法委員聽見。

「裝咖人」曾在2022年獲提名金曲獎最佳新人，團長張嘉祥接受媒體聯訪時表示，因為這個運動的關係，特別選了一些曲目上台表演，還有一首新的創作歌曲，「主要是看到這次法案無限擴權，所以我們不得不站出來表態、發聲。」

正在就讀台師大台灣語文所的張嘉祥指出，自己對台灣歷史有比較多的瞭解，「台灣的民俗、本土文化，都跟這次的青鳥行動有關聯，這也是我們想要積極參與的原因。」

張嘉祥強調，相較於10年前的太陽花運動，這次的青鳥行動讓外界看到更多可能，「公民素養和性別意識都提升很多，所以我就想盡辦法用歌聲和歌曲來跟大家一起站上街頭，為公民力量發聲。」

今晚的青鳥行動，除了位於濟南路現場外，還有北部的宜蘭、新竹、竹北；中部的苗栗、台中、南投、彰化、雲林；南部的嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖；東部的花蓮進行串聯。

原本立院外民眾還算平靜地表達訴求、聽著台上宣講，直到主持人播放了國民黨立委傅崐萁在立院裡的談話後，就徹底引爆現場民眾怒氣。

新人 立法院 運動

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