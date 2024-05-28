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高雄數千人聚集抗議 演員陳慕義批藍白立委在犯罪

中央社／ 高雄28日電

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，高雄晚間有數千民眾齊聚表達不滿。資深演員陳慕義也現身高雄，並對三讀通過表示痛心，怒批藍、白立委是「正在進行犯罪的行為」。

高雄「反擴權高雄場高雄大路過2.0」今天晚間7時起在凹子底森林公園舉行，吸引數千人到場支持。陳慕義也到場響應，並表示看到高雄人很多，很令人開心。

對於立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，陳慕義說，已經沒有什麼失不失望了，「這是痛心啦！」未來就想辦法看怎麼處理這件事。他也痛批藍、白立委，「你們現在正在進行一個犯罪的行為」。

台灣基進高雄市議員張博洋說，看到立法院三讀通過，大家已經忍無可忍，接下來，不論是要提出釋憲或發動罷免、公投連署，相信每一名市民都還會再次勇敢站出來，讓國民黨或民眾黨知道台灣的民意不允許他們蠻橫強推爭議法案。

高雄市民顏小姐說，大家都是台灣人，不分什麼政黨，但希望民主國家的運作要有程序正義。18歲王同學說，已經三讀通過，雖然他還沒有投票權，但希望下一次選舉能用選票表達對藍白政黨的不滿，不能接受國會就這樣通過惡法。

全國反立院擴權串聯行動今天在多個縣市遍地開花，高雄數千民眾晚間聚集在凹子底森林公園，高舉「沒有討論，不是民主」、「法案全面退回」、「我反對國會濫權」等標語表達訴求。

森林公園 立法院 高雄市

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