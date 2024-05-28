共軍才環台軍演 美學者疑惑：立法院為何不急著聚焦國防政策

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，「日經亞洲」稍早報導，前白宮國安會高級官員簡以榮抨擊反對黨說，「台灣人民正面臨既有的外部威脅，立法院應當迫切聚焦於國防政策而非國內政治」。

在美國前總統川普任內曾任職國安會、現為華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員的簡以榮（Ivan Kanapathy）表示：「賴總統正依循前一任總統的路線，包括維護台灣主權和自決權、不會正式宣布獨立，並且向北京遞出橄欖枝。」

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天的報導，立法院近來處理國會職權修法相關法案引起爭議，該爭議已使國際社會對這件表面上是台灣國內事務感到格外關注，國際間擔憂這些法案若三讀通過，可能削弱賴清德政府進行安全改革和加強抵禦中國威脅的能力。

上週共軍才對台灣進行大規模環台軍演。

中國聲稱這些演習是對賴總統支持台灣主權的就職演說做出的「懲罰」，但簡以榮駁斥說，有關賴總統的就職演說，中國沒必要做出如此反應，他並強調有必要避免政治干擾。