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花蓮青鳥行動 網紅八炯：花蓮也有不同聲音

中央社／ 花蓮縣28日電

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，網紅「八炯」與在地青年在花蓮發起「青鳥行動」抗議，呼籲民眾不要灰心，要持續關注，才能守護台灣民主自由。

「八炯」接受媒體聯訪指出，這場抗議活動是他與在地青年團體促成，雖然法案已經三讀通過，還是要讓民眾表達訴求，要讓大家知道花蓮也有不同聲音，花蓮不想被「花蓮王」代言。

「八炯」出身花蓮縣新城鄉，他說，「花蓮王就是我們花蓮人選出來的」，平時留在「花蓮國」迫害花蓮人就算了，還跑去「台灣國」破壞台灣人，真的沒辦法接受，不能讓花蓮缺席青鳥行動。

青鳥活動主持人簡子涵說，民眾支持國會改革，但反對擴權、缺乏討論及太過倉促的國會改革，呼籲民眾關心社會議題從打開立法院、花蓮縣議會直播開始，關注台灣的社會議題。

有女高中生說，未來人民對立委說謊是犯罪，但立法委員對人民說謊就叫政治，雖然三讀通過，但不要因絕望放棄關注，不要放棄民主自由，未來還有全民公投的路可以走，但要持續關注，一起守護台灣的民主自由。

一名花蓮郵差上台表示，身邊有人聽到他要來參加青鳥活動，就嘲諷他是去「應徵新工作」；在花蓮接案的插畫家，全身包緊緊上台說，在花蓮政治是單選題，很多人避談政治，雖然害怕丟工作，還是想出席，因為「我有責任不能讓勇敢站出來的人孤單。」

有17歲高中生克服緊張上台表達，他說，不願意成為「平庸的邪惡」，如果不站出來，就是讓邪惡的傅崐萁、黃國昌帶領，希望藐視國會法不要再繼續下去。

在地陳姓民眾提到，接下來將進行的花東交通三法，希望花蓮立委可以好好監督，在合法環評程序盡快提升蘇花安後續工程進度，這些都是作為花蓮立委該做的事，而不是用特別條例做虛無飄渺的建設。

國會改革 立法院 花蓮

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