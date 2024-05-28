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邀台灣公報發行人分享民主 陳菊：在人民抗爭之際分外有意義

中央社／ 台北28日電

人權會主委陳菊今天說，台灣民主是好幾代人打拚而來，在監察院外和全台各地，發起人民抗爭不當修法的今天，邀請台灣公報發行人韋傑理分享台灣爭民主和人權的歷程，分外有意義和感觸。

前總統蔡英文在卸任前的5月19日，特別頒授「大綬景星勳章」給台灣公報（Taiwan Communique）發行人韋傑理（Gerrit van der Wees），表彰其對台灣民主以及台美關係的貢獻。

國家人權委員會透過新聞稿表示，韋傑理今天偕同夫人陳美津女士應邀到人權會，分享創立「台灣公報」及見證台灣民主轉型與深化的歷程。

陳菊指出，台灣的民主是好幾代海內外人士共同打拚而來，不是憑空、生來就有，在監察院外和全台灣各地發起人民，抗爭不當修法的今天，邀請韋傑理夫婦來重新講述台灣爭民主和人權的歷程，分外有意義和令人感觸。這是人權會成立以來，首次邀請外賓在會議上分享倡議民主及人權經驗。

陳菊表示，台灣民主發展過程，韋傑理與陳美津是跟台灣站在一起的共同戰士。為營救美麗島事件受難者，在1980年創立「台灣公報」，讓美國及國際社會注意到台灣民主困境與人權受壓迫情形，並因此被當時的威權政府列入黑名單，直到1993年才得以重返台灣。

韋傑理說，1970年代他在美國西雅圖華盛頓大學就讀時，就已投入國際特赦組織在校內的分會，參與寫信救援蘇聯、智利及台灣等國的良心犯，並與陳美津相識、結婚。美麗島事件後創立「台灣公報」，致力向世界傳播真相，參與推動台灣的民主轉型，也感謝當時為台灣民主付出的所有鬥士。

陳菊表示，民主不是從天上掉下來的，今天台灣之所以能夠享受自由與人權，都是靠無數前輩們的犧牲奉獻才換來的，再次感謝韋傑理、陳美津蒞臨人權會交流座談。

人權 美國 陳菊

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