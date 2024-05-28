立院職權修法三讀 彰投雲嘉民眾聚集反對黑箱

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，北市青島東路的抗議現場湧進上萬人表達訴求，在嘉義、雲林、彰化及南投晚上也聚集群眾手持「反對黑箱、退回重審」標語。

嘉義網友晚上在文化公園舉辦高中生街頭短講快閃活動，發起人嘉義高中學生高育仁號召大家到公園半圓小廣場散步、短講，表達反對國會擴權法案。

立法院會今天下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，嘉義市活動現場逾200名群眾高喊「今天是台灣民主最黑暗的一天」、「我在嘉義，我反對國會擴權」，表達內心不滿。

高育仁表示，今天看到這麼多高中生站出來，可證明高中生不是對政治冷感，大家是有能力捍衛自己的未來；高中生現在最焦慮的是民主自由消失，即使內心惶恐，還是要挺身而出，為台灣貢獻一份心力。

高育仁指出，身為高中生能做的事情，實在有限，但並不是什麼都不做，大家更應該關心社會所發生的變化，而不是漠不關心；大家歲月靜好，那是前人付出多少努力建構起來，台灣的民主得來不易。

高育仁說，大家都很期待立院改革，透過改革，讓台灣變得更好，但藍白兩黨提出的改革，是對台灣民主的傷害，那絕對不是民意，將讓台灣回到威權時代，年輕人並不希望這樣的未來，希望立法院退回法案，逐條審查，同時傾聽民意，以民為本。

528青鳥行動雲林場晚上在台灣基督長老教會斗六教會舉辦，上百人手持「反對黑箱、退回重審」標語，也有人拿著「台灣要民主」的牌子。

張姓男子對於國會職權修法三讀通過感到遺憾，他認為應該要尊重程序，而不是黑箱作業，完全沒有討論，「沒有討論、不是民主」。

就讀虎尾高中的李姓高中生表示，支持國會改革，但不希望亂更改，破壞台灣原有的民主制度以及法治基礎，且國民黨和民眾黨所提的法案根本沒有經過充分討論。他並引用民主運動殉道者鄭南榕的話「我們是小國小民，但我們也是好國好民」。

青鳥行動彰化場晚上在彰化市立藝術館前廣場登場，近百名民眾手持標語，表達反對國會擴權的訴求；發起活動的高中生指出，國會濫權惡法雖通過，大家的努力不會白費，只要有越來越多人站出來，台灣會變得更好。

至於南投場活動晚上在草屯鎮演藝中心前廣場登場，參加的民眾手舉「程序正義」、「反國會擴權」的標語，期盼守護台灣民主。

活動發起人葉宥豆說，國會擴權讓民眾焦慮，這次活動南投一定不能缺席，一定要站出來為台灣奮鬥。