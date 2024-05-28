國會修法三讀 傅崐萁：藍白將成立「在野黨特偵組」查弊

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，國民黨團於議場前召開記者會表示，陽光照進國會。黨團總召傅崐萁說，「查弊行列馬上進行」，未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案。

傅崐萁指出，經過4次馬拉松式院會，迎來陽光照進國會，還權於民，院會第1案立法院職權行使法修正案正式立法三讀通過，台灣終於在落後幾十年後，趕上世界民主潮流，國外擁有的聽證、調查權，今天在立法院也正式三讀通過了。

他說，有關種種弊案攸關人民納稅錢，未來會一一揪出，民眾黨、國民黨也將成立「在野黨特偵組」查弊，希望全民集氣支持；福國利民、揭弊查案，是世界民主國家國會議員全力推動的事。

國民黨團書記長洪孟楷表示，雨過總會天晴，讓陽光照進國會、讓行政機關更加公開透明，也讓行政機關過去的黑箱不再對人民隱匿、不再對國會隱匿、不再對社會隱匿，這是推動國會改革的初衷；多數民意想要國會改革，未來一定會堅持善用這樣的權力，絕對監督制衡。

洪孟楷說，台灣人民是共同的頭家，唯有對於人民更加的謙卑，無論是行政部門或立法院都要對人民負責；在野強力監督是偉大國家進步的象徵，中華民國能夠再次偉大，就是有更進步的修法，國會改革就是還權於民，讓人民擁有權力，一起努力為中華民國加油。

國民黨團首席副書記長林思銘也說，福國利民法案，讓陽光照進國會，讓政府清廉執政。

此外，監察院今天說，依憲法規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，立法院表決通過修正立法院職權行使法部分條文，涉違反權力分立，監察院無法接受，各界也應審慎嚴肅以對。傅崐萁對此回應，在過去諸多弊案中，監察院查出了哪件，今天還在說三道四。他說，中華民國應該是三權分立的政府，才能趕上世界民主潮流。