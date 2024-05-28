台南青鳥行動 民眾聚集巴克禮教會反國會濫權

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，響應「青鳥行動」號召民眾晚間聚集在台南市東門巴克禮紀念教會表達反國會濫權訴求，且呼籲莫衝進立法院，展現民主素養。

鋒面影響，台南今天多雲偶有陣雨，在立法院會下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，響應民團發起「青鳥行動」號召的台南市民眾，晚間6時起陸續趕抵東門巴克禮紀念教會，手持標語，揮舞旗幟，表達反國會濫權的訴求。

台南入夜後開始飄著小雨，東門巴克禮紀念教會大禮拜堂雖擠滿了人，群眾還是陸續湧進，有些人透過場外投影螢幕看著大禮拜堂的演說，也有不少人站在教會前、東門路旁，以標語、文字播放器持續向過往汽機車展示他們對國會法案審查的無聲要求。

東門巴克禮紀念教會教友、活動策畫人之一的李新元，向參與聲援反國會濫權的群眾呼籲，莫鼓勵他人衝進立法院，台灣是言論自由的國家，這場活動應聚焦國家及台灣，必須展現民主素養，不要謾罵。

不過，聲援者雖未口出惡言，也沒有大肆批評藍白陣營，但仍有人帶著心愛毛小孩到場，毛小孩身上還綁著「我是抱哥，狗是國昌」的標語，頗為吸睛，吸引不少人搶拍。

此外，少數人下午也持著標語、站在台南舊城區國立台灣文學館前，向繞行湯德章紀念公園圓環汽機車表達反國會濫權訴求，同時吸引遊客關注，更有機車騎士向他們大喊「加油」，聲援者也報以微笑回應。