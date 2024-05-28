快訊

青鳥行動持續…3萬人晚間包圍立院抗議 北捷紅、藍線延後15分鐘收班

「養不起就別生我」…國中兒嘆爸媽再婚後如「雙亡」 繳不出學費惹心疼

用手機訊號分析群眾惹議…王義川喊「耶誕城也做過」 藍委曝新北市府說法打臉

台南青鳥行動 民眾聚集巴克禮教會反國會濫權

中央社／ 台南28日電

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，響應「青鳥行動」號召民眾晚間聚集在台南市東門巴克禮紀念教會表達反國會濫權訴求，且呼籲莫衝進立法院，展現民主素養。

鋒面影響，台南今天多雲偶有陣雨，在立法院會下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文後，響應民團發起「青鳥行動」號召的台南市民眾，晚間6時起陸續趕抵東門巴克禮紀念教會，手持標語，揮舞旗幟，表達反國會濫權的訴求。

台南入夜後開始飄著小雨，東門巴克禮紀念教會大禮拜堂雖擠滿了人，群眾還是陸續湧進，有些人透過場外投影螢幕看著大禮拜堂的演說，也有不少人站在教會前、東門路旁，以標語、文字播放器持續向過往汽機車展示他們對國會法案審查的無聲要求。

東門巴克禮紀念教會教友、活動策畫人之一的李新元，向參與聲援反國會濫權的群眾呼籲，莫鼓勵他人衝進立法院，台灣是言論自由的國家，這場活動應聚焦國家及台灣，必須展現民主素養，不要謾罵。

不過，聲援者雖未口出惡言，也沒有大肆批評藍白陣營，但仍有人帶著心愛毛小孩到場，毛小孩身上還綁著「我是抱哥，狗是國昌」的標語，頗為吸睛，吸引不少人搶拍。

此外，少數人下午也持著標語、站在台南舊城區國立台灣文學館前，向繞行湯德章紀念公園圓環汽機車表達反國會濫權訴求，同時吸引遊客關注，更有機車騎士向他們大喊「加油」，聲援者也報以微笑回應。

台南 標語 立法院

延伸閱讀

宜蘭學生上街抗議國會修法 市民自費掛看板

立院職權修法三讀 朱立倫籲賴總統「順應多數民意期待」

捧「台灣民主已死」遺照 台中數十高中生籲國會別動輒打架

俄烏戰使瑞士淪間諜熱點 國會要求對俄羅斯間諜採強硬做法

相關新聞

抗議國會改革法案人潮破3萬 立院外牆投影「蔥師表」

528立法院外民眾持續聚集，入夜後現場下班、下課人潮越來越多，稍早晚上8點，主辦單位在舞台喊現場破3萬人；而警察也...

國會改革三讀⋯挨批違反權力分立 傅崐萁嗆：一定廢監院

立法院今天三讀通過國會改革法案，監察院批違反權力分立。國民黨團總召傅崐萁說，一定廢除監察院，就從今天開始，中華民國應是三...

聲請釋憲遵守程序 柯建銘：等總統公告後動作

立法院今三讀通過立法院職權行使法部分條文修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，黨團一定會聲請釋憲，但尊重行政院提出覆議。...

王義川稱用科學方法分析手機訊號 陳玉珍：老大哥不要再說謊

國民黨立委陳玉珍指控民進黨政策會執行長王義川利用手機訊號監控人民，王義川回應是利用「手機信令資料分析方法」，透過手機訊號...

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

在「立法院職權行使法部分條文修正草案」在經過二讀，藍白再度連手經表決通過，正式進入三讀程序時。此時，民進黨立委隨即丟出印...

過去藍綠執政都沒做到 黃國昌：三黨不過半開啟國會改革希望

立法院會今天陸續通過國會改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，這不是任何人的勝利，而是台灣民主的勝利，民進黨過去完全執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。