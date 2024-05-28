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宜蘭學生上街抗議國會修法 市民自費掛看板

中央社／ 宜蘭縣28日電

為反對國會修法擴權，民團今天發起「528全台青鳥行動」，其中宜蘭場晚間在羅東中山公園舉行，不少學子上街聲援；宜蘭也有民眾自掏腰包高掛「反擴權、挺台灣」看板，反映市井小民心聲。

國會職權修法掀起立法院政黨攻防，更激起民間團體於今天在許多縣市發起「528全台青鳥行動」，其中宜蘭場晚間6時起在羅東中山公園舉行，取名為「蘭陽串聯，途經羅東」，除吸引縣內不少高中職學生參加，冬山鄉長林峻輔、三星鄉代表會主席陳世玉等民代也到場聲援，現場至少吸引250人參與，大家高呼「我在宜蘭、我藐視國會」、「沒有討論、不是民主」。

據了解，宜蘭場是國立羅東高中學生配合號召發起的活動。學生們受訪時說，在國會改革過程中，外界看到給予立法委員們太多的權力，但都沒有制衡機制，這種改革是年輕學子不願看到的，也不是民主國家在修法時的正常程序。

林峻輔表示，這次國會黑箱修法，正在是台灣政治黑暗期，但很欣慰看到許多學子願意上街出來反對，這種精神象徵台灣新希望。

宜蘭市中山路2段、農權路與宜興路1段的交叉路口，是市內重要街道，近日也高掛一幅白底黑字、以宜蘭市民署名的巨大看板，內容寫道「任何的成功都彌補不了民主的失敗！反擴權、挺台灣，我台灣、我驕傲」，引發地方熱議。

修法 宜蘭 羅東

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