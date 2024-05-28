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立院職權修法三讀 朱立倫籲賴總統「順應多數民意期待」

中央社／ 台北28日電

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。國民黨主席朱立倫呼籲總統賴清德謹守憲政體制，尊重立法院，順應多數民意期待，不要只從民進黨政黨利益出發，意圖動用司法或其他手段阻礙民主改革，「失去了總統該有的格局與氣度」。

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，針對邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答；並規範不得反質詢，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

朱立倫晚間透過臉書表示，這次國會改革不僅符合2024年總統大選後新民意、多數民意的期待，更是台灣第三波民主改革的里程碑。

朱立倫呼籲賴總統謹守憲政體制，尊重立法院，順應多數民意期待，不要只從民進黨政黨利益出發，意圖動用司法或其他手段阻礙民主改革，「失去了總統該有的格局與氣度」。

朱立倫指出，賴總統應主動到立法院進行國情報告，並約束民進黨立院黨團和行政官員，遵守相關新法律的規定，這才是台灣民主之福，才是真正守護台灣民主的行動。

朱立倫表示，他要感謝所有國民黨立委和在野黨立委的團結努力，大家堅守議場，守住多數民意的期待。讓立法院職權行使法的國會改革條文三讀通過，讓陽光照進國會，讓8年烏雲密布的台灣民主，即將撥雲見日。

他指出，相信民眾都看得非常清楚，這次修法過程，是在符合民意期待與立法程序的狀況下，在野共同讓立法院成為真正的「國會」。

朱立倫表示，中華民國立法院終於比肩先進民主國家，以調查權、聽證權、依法要求總統到立法院進行國情報告、針對人事任命案記名表決、讓迴避監督和反質詢的官員以藐視國會付出代價，充分發揮立法權監督制衡的憲政權力。

國情報告 朱立倫 立法院

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