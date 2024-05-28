柯文哲：國會改革走過30年終於三讀 歷史將留下紀錄

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。台灣民眾黨主席柯文哲說，走過30年國會改革終於三讀完成，歷史將留下紀錄，痛苦會過去、改革會成功，繼續為台灣民主深化努力。

柯文哲晚間在臉書發文表示，去年大選時他率先提出，如果當選總統，他會到立法院國情報告、接受即問即答。之後民眾黨的不分區立委候選人也舉行記者會，提出國會改革的政見，不只民意高度認同，兩位競爭對手也承諾改革，他以為國會改革已成3黨共識。

柯文哲指出，沒想到阻擋國會改革的竟是堅持國會改革多年的民主進步黨。民進黨說「沒有討論，沒有民主」，但相關討論已長達30年，在五權憲法架構下，立法權從未獲得適切的權限，立委無法真正行使監督、調查權，過去8年立法院更淪為行政院的橡皮圖章。

柯文哲說，公投法強行被關入鳥籠、民國111年度總預算更直接逕付二讀、沒有實質審查；更別提光電、雞蛋、前瞻預算種種弊案，立法院成立的調閱委員會，根本沒有功能，嚴重背離民主國家的正常建制。

柯文哲表示，相關修法從4月1日起歷經2次司法及法制委員會、3場公聽會，再到政黨協商，由於沒有共識，最後才全數保留進入院會表決。條文從逐條宣讀、討論到投票表決，完全依台灣的民主議程，只是這次改革不是由民進黨主導，民進黨就急於否定。

柯文哲說，過去大力推動國會改革的多位前民進黨立委，不管目前身居何處，仍期待能一秉初衷，支持國會改革、讓開放的國會、人民的國會，成為新政府最強力的後盾。

柯文哲表示，走過漫長的30年，國會改革終於三讀完成，能在三黨不過半的國會完成這項任務，歷史將留下紀錄；從今天開始台灣將擁有更健全的政府體制，感謝所有支持國會改革的朋友，共同豎立起台灣民主史上的重大里程碑。

柯文哲說，接下來立法院將進行新任閣揆總質詢，民眾黨不會像民進黨一樣，採取無理的杯葛對抗，將就事論事，就台灣重大民生、經濟問題為人民發聲，督促政府提升行政效率。

柯文哲表示，呼籲總統賴清德、民進黨，請相信在野黨是競爭者、不是敵人，可以理性討論、在政策上爭辯，但請不要藉由資訊落差、散播假訊息，不要濫用支持者的信賴而鼓動仇恨。建立三權分立、權責相符、彼此制衡的政府，正是國家努力的方向。