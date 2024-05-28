國會職權修法三讀 民團：要求政院退回法案

中央社／ 台北28日電

立法院今天續審國會職權相關法案，經濟民主連合召集人賴中強今天指出，在立法院三讀通過後，第一階段抗議活動到今天為止，後續會要求行政院將法案退回及申請釋憲等。

立法院今天續審國會職權相關法案，截至下午4時，主辦單位宣布立法院場外抗議人數已經突破1萬人，人潮蔓延至中山南路上，即使天空開始飄雨，仍不少民眾持續湧入。

經濟民主連合召集人賴中強下午接受媒體聯訪表示，立法院職權行使法已經二讀，接下來很快地包含立法院職權行使法、藐視國會罪、立法院組織法以及院長副院長選舉辦法等都會完成三讀。

賴中強指出，今天完成三讀後，第一階段抗議活動就到這邊為止，後續行動將待稍晚記者會後再對外宣布，不過民間團體將會要求行政院，根據憲法增修條文規定，以窒礙難行為理由，退回立法院。

賴中強說，違憲的部分，包含行政院及民進黨黨團，都有權可以申請釋憲，不過這部分必須由大法官受理，認定違憲才會有實質改變。

立法院 行政院

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