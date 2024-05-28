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立院外逾8千人反國會濫權 護欄綁滿抗議白布條

中央社／ 台北28日電

立法院會今天續審國會職權修法法案，場外民團高喊反對國會濫權、要求退回法案，截至今天下午2時30分許已湧進逾8000人力挺，並用抗議布條綁在立法院周邊護欄上。

各界關注國會職權修法今天是否能三讀通過，即便台北市上午下大雨，仍澆不熄反對國會黑箱的民團和群眾到場聲援的熱情，直到中午雨勢漸歇，現場不斷湧進人潮，主辦單位統計至下午2時30分止，已超過8000人到場參與活動。

民團今天將活動主舞台改架設在濟南路上，因應越來越多民眾到場響應，青島東路上也架設第二舞台區，周邊也提供雨衣、白布條和太陽花等物資，現場聲援民眾包括年輕人和長者都有，甚至可見部分外國人也頭綁布條在台下聆聽民團演講。

警方為維護立法院外活動秩序，今天在周邊都架設護欄，但上面都綁滿許多抗議白布條，上面寫著「沒有討論、不是民主」等主張，部分民眾也不斷高喊「用布條包圍立法院」。

修法 立法院 舞台

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