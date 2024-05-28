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楊烈現身聲援立院場外 批國會黑箱作業

中央社／ 台北28日電

立法院今天續審國會職權相關法案，藝人楊烈中午現身立法院場外現場並上台短講。他說，要讓立委聽到，要退回黑箱作業，這是非法法案，無論如何都要保護民主。

立法院續審國會職權相關法案，立法院場外超過2000人集結抗議，現場稍早發放向日葵及香水百合給民眾。

楊烈現身力挺現場抗議民眾，他在台上短講時表示，這20幾年他參加台灣挺民主、挺家園等活動，看過很多坎坷，也看過很多崎嶇不平的事情，但最終目的都是愛自己的國家、愛自己的家園，願意自動自發站出來，要讓國家更強更勇。

楊烈指出，國民黨民眾黨這些人在國會裡面黑箱作業，為非作歹，無論如何都要讓國會裡面聽到人民的聲音，要退回黑箱作業，這是非法法案，無論如何要保護民主、自由、安定與平安。

國民黨 民眾黨 立法院

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