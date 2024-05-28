楊烈現身聲援立院場外 批國會黑箱作業
立法院今天續審國會職權相關法案，藝人楊烈中午現身立法院場外現場並上台短講。他說，要讓立委聽到，要退回黑箱作業，這是非法法案，無論如何都要保護民主。
立法院續審國會職權相關法案，立法院場外超過2000人集結抗議，現場稍早發放向日葵及香水百合給民眾。
楊烈現身力挺現場抗議民眾，他在台上短講時表示，這20幾年他參加台灣挺民主、挺家園等活動，看過很多坎坷，也看過很多崎嶇不平的事情，但最終目的都是愛自己的國家、愛自己的家園，願意自動自發站出來，要讓國家更強更勇。
楊烈指出，國民黨及民眾黨這些人在國會裡面黑箱作業，為非作歹，無論如何都要讓國會裡面聽到人民的聲音，要退回黑箱作業，這是非法法案，無論如何要保護民主、自由、安定與平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言