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立院場外聚集逾2000人 「白狼」張安樂座車一度現蹤

中央社／ 台北28日電

立法院今（28日）續審國會職權修法相關法案，場外民團宣布至上午11時許已聚集逾2000人聲援，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂座車也一度現蹤後離去，警方持續加強維安。

國會職權修法相關法案今天續審，場外則有多個民間團體串連號召集結在濟南路上主舞台，盼藉全程監督以阻擋法案三讀，截至上午11時許，主辦單位統計已超過2000人聚集，預計下午天氣轉好將湧進更多人潮。

警方也部署300名警力在立法院周邊維安，但張安樂的座車於上午10時40分許一度現蹤青島東路、公園路口附近，警方知悉後即時掌握、監控，雖然該車不到10分鐘左右便駛離現場，警方仍持續高度戒備，以維護立法院外周遭安全。

修法 國會改革 張安樂 立法院

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