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國會改革拚三讀 台灣綠黨：83法學教授連署退回重審

中央社／ 台北28日電

立法院今（28）日續審國會職權相關法案，台灣綠黨發言人王彥涵表示，包含國內外已經有83名法學教授連署要求退回重審，因為現在審查的法案已經有違憲疑慮。

立法院續審國會職權相關法案，場外抗議行動的主舞台舉行「小黨分進合擊，捍衛民主台灣」聯合記者會。

王彥涵說，截至27日，已經有83名國內外法學教授連署，要求立法院要退回重審相關法案，因為目前的法案有違憲疑慮。

王彥涵指出，83名法學教授已經超過立法院半數，更逼近立法院的席次，這麼多名教授在說，立法院要不要聽，呼籲立法院要懸崖勒馬。

王彥涵強調，不反對交通建設，也沒有反對讓花東人有更安全回家的路，但沒有經過環評的草案是有問題的，這根本是逾越職權，他們反對的是濫權國會及錢坑法案。

社會民主黨召集人徐雍說，沒有人喜歡上街頭，在場的抗議民眾平常要工作，也要照顧家人，但卻看到民主開倒車，用網軍造謠抹黑的手段，企圖壓制台灣人民的聲音，污名化這場運動。

徐雍表示，國會刻意濫權是為了接下來的國家安全政治鬥爭，這樣不僅無法有效監督國會，還會消耗台灣的成果。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉指出，民主面臨很大挑戰，每名立委都不應該違背中心主義，不分政黨做政治工作的人，都要仔細思考每個法條對台灣的影響，不要讓現場公民對立委失望。

何語蓉說，這些抗議民眾不是被民進黨動員站出的，是為了捍衛台灣民主站出來的，小黨將會持續努力對話，深化民主的防衛機制。

國會改革 濫權 立法院

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