68位法學者籲國會改革重審 謝龍介：為爭大法官7缺額？

立法院會今（28日）可望通過國會改革法案。國內68位法律學者昨天發表聯合聲明，要求退回委員會充分討論，以建立具高度共識並合憲的制度。國民黨立委謝龍介質疑，這些學者是為爭取7個大法官缺額，向賴清德總統報名大法官。

中央研究院、台灣大學、政治大學、成功大學，及東吳大學等共計68位法律學者，昨天發表聯合聲明，表示目前立法院正在進行二讀程序的「國會5法」，因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，呼籲立法院應暫停「國會5法」的二讀程序，並將其全部退回委員會充分審議。

謝龍介表示尊重，但他也說，因為現在大法官有7個缺額，是不是大家在報名，準備在爭大法官，極力在表態，就看賴清德埋不埋單。

謝龍介提到，「沒有討論，沒有民主」的口號很荒謬，過去民進黨沒收水利會資產有討論嗎？提名大法官時有討論嗎？廢除特偵組有討論嗎？不當黨產條例追殺國民黨有討論嗎？這些都沒有，但他們也沒有說這樣就不是民主。

他強調，只要是憲法保障的權益，政黨、委員、行政院要申請釋憲或是政治攻防，他們都給予尊重。

至於前總統蔡英文在社群媒體發文提到，她的貓「好像在掛念著什麼」，謝龍介表示，蔡英文從周六不去投票，他們就知道蔡被賴清德切割。賴清德選後曾講過，要走蔡英文路線，但賴只走到519，520就走新的路線。在兩岸跟國際外交方面，蔡英文還是比賴清德還要高明，所以蔡英文一定會掛念。

謝龍介也說，過往他一直鼓勵蔡英文要跟大陸當局對話，只可惜功虧一簣，在過去8年沒有跟中國國家主席習近平對話。他呼籲，蔡英文可以利用卸任元首的身分，為兩岸和平做出貢獻，這也是國人共同的期待。