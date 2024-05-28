快訊

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

立院「青鳥行動」深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院續審國會改革案 民眾雨中表達訴求：剩1人也會待到最後

中央社／ 台北28日電
國會改革法案今天再度闖關立法院會，國民黨跟民眾黨聯手力拚今天完成三讀，公民團體號召民眾在場外抗議。記者林縉明／攝影
國會改革法案今天再度闖關立法院會，國民黨跟民眾黨聯手力拚今天完成三讀，公民團體號召民眾在場外抗議。記者林縉明／攝影

立法院今天續審國會職權法案，場外雨勢不斷，一早從南部北上的郭姓女子說，這次修法不符合憲法，程序也不對，即使只剩她1人也會待到最後，要讓立法院聽到人民聲音。

郭姓女子告訴中央社記者，她已經做好從早到晚抗議的準備，即使只剩她1個人，她也會待到院會散會為止，因為她要讓立法院聽到人民的聲音。

郭姓女子說，立委提出的法案應該是人民所期待的，且要以民生為主，怎麼會用意識政治形態的相關法案，她很擔心未來立法院都會這樣做。

她強調，立院應該要提出許多對民眾好、對國家有意義的法案，應該要3黨不過半，好好團結想出對國家有益的發展。

陳姓男子指出，這次審查的法案與憲法是有所抵觸的，法令中的反質詢到底是什麼，沒有明確定義，加上這次的程序根本就有問題，應該要充分討論，而不是保留到院會。

陳姓男子說，這次法案審查是用再修正動議提出1個全新的法案，讓委員根本看不完，這樣子的行為程序上就是個問題。

自製手舉牌的葉姓女子表示，她很認真研究過審查的法案，其中1個版本是調查人民，如果不出席將有刑責，這部分已經是重大違憲的法案，如果通過這個法案，反彈的聲音一定會很大。

葉姓女子說，過去通過法案都會明確表示贊成的有哪些委員，反對的有哪些委員，但現在卻只有數字，這部分她也認為是不對的。

經濟民主連合和台灣公民陣線上午公開表達行動訴求，要求國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法，由委員會重審，違法議事錄不予承認；拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案；沒有討論、不是民主，全案保留、等於沒事，封殺提案、威權復辟。

另外，有民眾手舉「民眾做主，力拼三讀」的手機跑馬燈文字，支持這次國會職權審議法案，並想要與現場民眾交流。

修法 國會改革 立法院 藍白

延伸閱讀

國會改革案拚三讀 公民團體籲藍白懸崖勒馬別「軟土深掘」

立法院續審國會改革法案 藍委揮黑布高呼「掀開黑幕」

立法院續審國會改革法案 朝野黨團一早進場張貼標語

立院續審國會職權修法 北市明夜間警力加強一倍

相關新聞

立院青鳥行動深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

528全台串連「青鳥行動」！立法院會繼續審查國會改革法案，各界關注能否三讀，公民團體也再次號召各路民眾聚集立法院外抗議，而除了台北之外，包括…

528立院外雨中仍有群眾...濟南路紅椅子幾乎坐滿 300名警力維安

立法院今天繼續處理國會改革法案，528立院外集會遊行不受雨勢影響，有民眾穿輕便雨衣、有人撐雨傘，也有人不顧飄雨在場聽舞台...

國會改革今拚三讀 羅智強曝綠營最有可能的反制招數

立法院會今天續審國會改革法案，歷經三次院會的車輪戰，今天可望三讀通過。國民黨立委羅智強分析民進黨可能的反制招數，包含總統...

在野黨推國會改革法案 美媒：北京恐成贏家

在野黨推動國會職權修法引發爭議，「外交家」雜誌專文指出，台灣總統剛就職，沒必要跳過民主程序快速修法；且提案內容涉及為中國...

68位法學者籲國會改革重審 謝龍介：為爭大法官7缺額？

立法院會今天可望通過國會改革法案，國內68位法律學者昨天發表聯合聲明，要求退回委員會充分討論，以建立具高度共識並合憲的制...

柯建銘認綠委30年前提案因擴權未強推？蔣萬安：典型雙標

立法院院會今續審國會改革法案，對於民進黨立院黨團指藍白版本是國會擴權，國民黨團總召傅崐萁翻出民進黨立委過去也曾提出聽證調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。