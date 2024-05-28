立院續審國會改革案 民眾雨中表達訴求：剩1人也會待到最後

立法院今天續審國會職權法案，場外雨勢不斷，一早從南部北上的郭姓女子說，這次修法不符合憲法，程序也不對，即使只剩她1人也會待到最後，要讓立法院聽到人民聲音。

郭姓女子告訴中央社記者，她已經做好從早到晚抗議的準備，即使只剩她1個人，她也會待到院會散會為止，因為她要讓立法院聽到人民的聲音。

郭姓女子說，立委提出的法案應該是人民所期待的，且要以民生為主，怎麼會用意識政治形態的相關法案，她很擔心未來立法院都會這樣做。

她強調，立院應該要提出許多對民眾好、對國家有意義的法案，應該要3黨不過半，好好團結想出對國家有益的發展。

陳姓男子指出，這次審查的法案與憲法是有所抵觸的，法令中的反質詢到底是什麼，沒有明確定義，加上這次的程序根本就有問題，應該要充分討論，而不是保留到院會。

陳姓男子說，這次法案審查是用再修正動議提出1個全新的法案，讓委員根本看不完，這樣子的行為程序上就是個問題。

自製手舉牌的葉姓女子表示，她很認真研究過審查的法案，其中1個版本是調查人民，如果不出席將有刑責，這部分已經是重大違憲的法案，如果通過這個法案，反彈的聲音一定會很大。

葉姓女子說，過去通過法案都會明確表示贊成的有哪些委員，反對的有哪些委員，但現在卻只有數字，這部分她也認為是不對的。

經濟民主連合和台灣公民陣線上午公開表達行動訴求，要求國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法，由委員會重審，違法議事錄不予承認；拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案；沒有討論、不是民主，全案保留、等於沒事，封殺提案、威權復辟。

另外，有民眾手舉「民眾做主，力拼三讀」的手機跑馬燈文字，支持這次國會職權審議法案，並想要與現場民眾交流。