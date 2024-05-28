立院青鳥行動深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

528全台串連「青鳥行動」！立法院會繼續審查國會改革法案，各界關注能否三讀，公民團體也再次號召各路民眾聚集立法院外抗議，而除了台北之外，包括新竹、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及澎湖等總共13個縣市也將同步有新一波上街抗議行動。

然而有醫護人員在臉書粉專「靠北護理師」發文抱怨，表達訴求的青鳥行動抗爭到了晚間十點過後依然喧鬧，民眾幾乎蔓延到台大兒童醫院樓下。病症比較嚴重的都在低樓層，五樓為兒童癌症病房，六樓為兒童外科加護病房，八樓為兒童加護病房，九樓為產科病房，十樓是嬰兒加護病房、早產兒加護病房。

po文的護理師嘆氣表示，「靠窗戶病房的孩子們幾乎被吵得沒辦法入睡」，而且都過了晚上十點了，還有喇叭車開到靠近兒童醫院附近大聲喊口號，也有很多群眾在唱歌。

此外，還有患者家屬在Threads發文抱怨，聲音吵到她跟小孩都無法好好休息，甚至還有攝影師跑上來兒童病房拍照，直言太恐怖。但該名家屬疑似不堪留言壓力悄悄刪文。不過有一段現場影片也隨之曝光，現場抗議的群眾跟著電音搖頭晃腦，仔細一聽內容更是不斷重覆著三字經「幹XX」，令人震耳欲聾，眩目的燈光在深夜時分看起來亦格外醒目。

不料，相關文章一出，立即遭到網友們瘋狂出征，貼文底下的留言區被大量支持抗議活動的網友洗版。有人說「退回這法案就不會打擾到你們了，沒人想讓小孩未來的環境變更糟呀」、「為了民主忍耐一下還好吧？」、「如果是我，我會說醫院在蓋的時候為何沒有考慮到周遭是陳抗熱點而加強隔音設計」。

其他人看了也表示「小心被黨出征」、「病房都正對立法院這側」、「台灣這幾年都被虐死幾個幼孩了？青島東路有志青年怎麼不為死刑治安問題走上街？」、「電音內容是想表達什麼呢？」、「一堆人在那邊說，10點50就收了，這媽媽11點半發文，她小孩從玻璃望出去還看得到一群人在樓下」。