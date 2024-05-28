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國會職權修法進入第4天 藍綠互喊口號隔空叫陣

中央社／ 台北28日電

立法院會今（28）日續審國會職權修法相關法案，各界關注是否能三讀通過。立法院長韓國瑜在上午9時宣布繼續開會，在場的朝野立委僅呼喊口號，未發生進一步衝突，隨即進入逐條審查。

立法院會今天繼17日、21日、24日後，第4天續審國會職權修法相關法案，國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團在上午7時議場開門後，順利占據主席台，力求能順利開會。民進黨立法院黨團上午6時50分左右抵達議場大門外排隊，雙方未進一步發生衝突。

上午8時58分，國民黨團立委人手一條黑布，邊甩邊喊「掀開黑布，拒絕黑箱」、「反貪腐，查弊案」，「國會改革，還權於民」等口號；民進黨團立委則高喊「實質審查」、「沒有討論，不是民主」。

韓國瑜在上午9時準時宣布開會，繼續審查立法院職權行使法增訂第56條之1。朝野立委並未爆發衝突，僅喊口號隔空叫陣。

韓國瑜也說，祝福今天生日的民進黨立委吳思瑤生日快樂。

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