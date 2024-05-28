國會職權修法進入第4天 藍綠互喊口號隔空叫陣

立法院審議國會改革法案，多次爆發肢體衝突，場外還上演群眾包圍國會戲碼，今天院會將再度對決。然而過程中，許多似是而非的說法竄出，甚至連「立院人大化」、「台灣香港化」的抹紅言論都出現，除了顯示台灣民主的不成熟之處，也可看出藍綠過招已經從「論述戰」，沉淪為「認知戰」。

2024-05-28 05:50