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馬辦「執政鼓動群眾 如黑道圍事」
立法院今將續審國會改革法案，民進黨再號召民眾集結抗議。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天接受廣播專訪時批評，就算法案三讀，行政院還有釋憲、覆議等方式，執政黨卻仍鼓動群眾，這是「黑道圍事」；尤其賴清德總統上任不久就發動群眾對國會施壓，目的為何？「要讓民眾衝進立法院嗎？」
蕭旭岑指出，很遺憾賴總統上任不到一周，國內已經撕裂成兩半了；他看到十年前太陽花的影子，嘴上講反對的是「程序」，事實上卻是「反中」。
中廣前董事長趙少康也批評，賴總統不以社會安定、捍衛民主、改革國會為念，反而為一黨之私當家鬧事，放任側翼發動群眾到立法院外抗爭，甚至抹黑在野黨違法表決，還公開鼓勵群眾持續上街；面對雙少數總統的事實，賴清德不僅不謙卑，也不為往後政務推動順利，設法與在野和解，反而甘於當「民進黨總統」，只討好四成的「死忠仔」，顯示他「硜硜乎其器小哉」的格局。
台大榮譽教授陳博志昨表示，台灣正面臨三黨不過半的政局，要走向良性競爭，建議要有各黨派討論、建立共識的機制，例如針對電價、對創新產業補助等議題，各政黨開誠布公提出符合民意、國家長期利益建議，有共識就執行，如此才有利產業發展。
陳博志昨以「三黨不過半使政策主張分歧的可能性與對策」為題發表演說表示，二○○一年政府曾以「經濟發展諮詢委員會」的方式，邀請在野黨及各界專家、利害關係人共同討論國家重要政策，以減少誤解，並建立共識。
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