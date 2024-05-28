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民團再號召上街 卓揆盼勿集結

聯合報／ 記者林銘翰侯俐安／台北報導
民團再度號召民眾到場，為防止衝突，立法院昨天深夜在周圍架起圍欄。記者葉信菉／攝影
民團再度號召民眾到場，為防止衝突，立法院昨天深夜在周圍架起圍欄。記者葉信菉／攝影

立法院會今天繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，多個民間團體再度號召群眾上街，將包圍立法院抗議在野黨違背程序正義，申請路權包括中山南路、青島東路及濟南路，預計出動兩輛戰車、擺設廿五頂工作帳，總共召集至少約六百名志工。

據了解，警方高度戒備抗爭活動，今天白天將部署近四百名警力，入夜後則擴增至近七百五十名；立法院總務處昨晚也發布通告，自廿七日晚間十時封閉康園餐廳車道出入口，廿八日上午九時起封閉中山南路大門出入口，禁止人員及車輛進出，其餘出入口則依照現場情形機動封閉。

經濟民主連合、公投護台灣等超過五十個民間團體，今天持續發起「國會濫權、立院集結」行動，邀請全台灣公民一同全程監督，用力喊出人民的怒吼，並且集思廣益下一步行動方向，今天也將架設短講舞台，現場票選出最想要罷免的國民黨立委、最想要開除黨籍的民眾黨立委。

另外，社會民主黨、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟時代力量台灣基進等多個小黨，今天也將聯合舉行「小黨分進合擊，捍衛民主台灣」記者會，作公民團體的後盾。

行政院卓榮泰昨表示，希望行政院、立法院可以平順互動、互相尊重，更希望的是今天群眾不要集結，自己還在努力，「看看立法院能不能有個善意的回應，希望伸出善意的手，不要讓人民再那麼辛苦」。

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