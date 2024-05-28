對比英法日 法務部次長：藐視國會罪 我罰則較輕

各國藐視國會罰則比較 製表／唐筱恬 立院擬修法增訂「藐視國會罪」，藍綠立委皆關心法務部態度，昨接連在立法院司法及法制委員會提問。國民黨立委羅智強質詢，立院審查的國會改革法案與各國相比，何者較輕？是否會對人民處刑事罰？法務部次長徐錫祥答詢表示，台灣相比之下罰則較輕，「不會處罰人民」。

羅智強昨質詢時表示，官員在國會說謊，英國最高關兩年、法國最高關兩年，日本是三個月以上十年以下，而台灣目前審查的國會改革法案規定為一年，哪個國家刑罰較輕？徐錫祥回應，「當然台灣」。羅智強又問，這些國家的法律，無論是官員或人民皆一體適用，目前台灣審查的法案是否有觸及人民？徐錫祥表示，「目前是沒有」。

民進黨立委鍾佳濱質詢，假設刑法藐視國會罪三讀通過，該罪應屬「非告訴乃論」，檢察官如果看到國會質詢影片，認為官員觸及藐視國會，如拒不作答、隱匿或虛偽陳述等，是否會主動偵辦？徐錫祥回應，既然是非告訴乃論罪，檢察官知道有犯罪嫌疑就要主動偵辦，但所謂的犯罪嫌疑，須集合許多證據，譬如條文中所述的「虛偽」，由於檢察官非當事人，不曉得官員所言是否真實、是否構成犯罪嫌疑，還得進一步調取相關資料；基於對國會尊重，將讓國會先決定，掌握證據，才可能移送地檢署偵辦。

鍾佳濱再問，藐視國會罪誰是犯罪被害人？徐錫祥說，「應是國家」；相關事件應為「告發」，即便是民眾按鈴，也會處理。

此外，針對朝野今決戰國會改革法案，卅九名法律學者昨聯合聲明，呼籲立法院將相關法案退回委員會討論，若立法院執意三讀，將呼籲行政院與總統依據憲法規定行使覆議權，退回立法院重啟審議。

包含台大、政大、成大、東吳、中正、逢甲、東海、義守、中原、靜宜及中研院研究員等卅九位法律學者連署聲明指出，國會改革法案因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，不但導致國會內部激烈抗爭，社會大眾亦產生疑慮，全國各地公民運動即展現反對倉促通過的強烈民意；作為法律學者，呼籲暫停二讀程序，將其全部退回委員會充分審議，廣諮相關領域專家與社會意見，建立具有高度共識並合憲的制度。