國會改革今拚三讀 決戰最後15條文

立法院本周五院會預定進行新任行政院長卓榮泰施政報告及總質詢，朝野今天決戰國會改革法案。國民黨團昨下午發動立委輪班守議場，力拚今日搶下主席台，讓國會改革法案順利二、三讀；民進黨團將持續以文攻取代武鬥，黨團總召柯建銘嗆聲三讀後「一定聲請釋憲」。民間團體則發起「五二八我藐視國會，青鳥行動」，號召十一縣市民眾繼續包圍立院。

「立法院職權行使法」修正草案，在綠營發動「案海戰術」下，歷經立法院三天三夜表決車輪戰後，全部六十七個條文中，只剩下十五個條文待處理，全是民進黨所提再修正動議版，皆為「不予增訂」。

立法院人士估計，若綠營在院會持續喊「有異議」，並要求點名、記名表決，一條需約廿分鐘，再加上三讀還要宣讀條文、立委發言等，估計要挑燈夜戰才能完成三讀。

藍綠白黨團備戰今天院會，國民黨團昨中午開完黨團大會後，立委即排班夜守議場。民眾黨主席柯文哲昨說，國會改革通過的多是民進黨過去的主張，卻被說是毀憲亂政；這次表決不涉及花東三法，民進黨散布兩兆錢坑等假訊息煽動群眾，認知作戰最大來源是民進黨。

已有公民團體考慮發動公投，柯建銘稱民進黨團一定聲請釋憲，「否則國家會完蛋」；他預告，聲請釋憲包含兩部分，一為就法案內容本身提「實體釋憲」，另一則主張法案沒有按程序、表決票數算錯等「程序性違憲」，民進黨團將整理所有資料交由大法官定奪。

藍白兩黨團昨開記者會痛批民進黨昨是今非、國會改革跳票在先。國民黨團秀出一九九三年，民進黨前立委沈富雄、陳水扁、柯建銘等人修訂「立法院聽證調查法」草案，若拒絕出席作證、提出證言或紀錄者，處一年以下徒刑；於聽證會虛偽陳述者，處七年以下徒刑。

國民黨立委羅智強指出，民進黨當年版本比現在國民黨版本嚴苛許多，呼籲民進黨「不要鬧了」。黃國昌強調，民眾黨團版本自我限縮非常多，「如果這樣的條文叫做擴權，民進黨以前豈不就是濫權？」

柯建銘反駁藍白顛倒是非、胡說八道，指卅一年前民進黨立委共同提出草案，是因民進黨從一九九一年便倡議五權變三權，但草案付委後並未審查；二○一六年民進黨全面執政後，國會改革修法包括立法院會議直播、立法院長須退出政黨運作維持中立，唯一沒修的就是調查權，當時版本多少都有擴權之嫌，「是民進黨不敢讓它通過」。

【記者林麗玉、范榮達／連線報導】立法院續審國會改革相關修法，台北市長蔣萬安昨再批綠雙標，指自己任立委時，民進黨團「非常誇張」，包括勞基法「一例一休」一分鐘念法條送院會二三讀、總預算案沒經委員會，直接抽出到院會，「過去喊國會改革天經地義，今卻說違憲亂政」。