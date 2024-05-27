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柯文哲：國會改革多是民進黨過去主張 卻被說毀憲

中央社／ 台北27日電
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲今天說，國會改革通過的多是民進黨過去的主張，卻被說是毀憲亂政；這次表決不涉及花東三法，民進黨散布「2兆錢坑」等假訊息煽動群眾，認知作戰最大來源是民進黨。

立法院會28日將續審國會職權修法相關法案，各界關注明天能否三讀通過。柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」，邀民眾黨立委張啓楷對談相關修法過程。

柯文哲說，包括總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘，都曾支持總統赴立法院國情報告，民進黨12年前沒做到的政治主張，民眾黨正在努力實現。

柯文哲表示，藐視國會罪主要是規範公務員不能在國會說謊，因為立法院要判斷部會的施政對錯，要依據對方提供的資料，如果資料、備詢提供的訊息都是錯的，要怎麼評斷。他也質疑，民進黨反對立法規定官員不能在國會說謊，是代表他們的官員「都會在國會說謊嗎？」

至於立法院正副院長記名投票部分，柯文哲說，地方縣市議會的議長選舉都記名投票，沒有理由中央就不能，況且現在各黨派都採技術性亮票，那乾脆就記名投票，民進黨不要為反對而反對。

外界質疑修法過程沒有「程序正義」，張啓楷指出，從專案報告、加上法案審查，還有3次公聽會，每次都開4小時以上，6次會議加起來共1513分鐘；「逐條審查」部分，是民進黨自己拒絕，現在卻反過來指「逐條審查被跳過」。

柯文哲說，院會表決時要採舉手表決或記名表決，民進黨並不在意用哪種方式進行，只是想透過按表決器，讓顧主席台的國民黨立委下來而已。

柯文哲指出，民進黨散布「2兆錢坑」等假訊息煽動群眾到立法院，但這次表決根本不涉及「花東三法」；大陸對台灣有認知作戰，「但今天台灣認知作戰最大的來源是民進黨」。

柯文哲表示，國會改革通過的法案，大多數是民進黨過去的主張，「不能你在野時候提出來叫國會改革，你執政了人家提出來，就說人家毀憲亂政」，未來還有憲政改革、司法改革、媒體改革等，國會改革只是第一砲，還是要回歸理性辯論。

針對新竹市集合住宅火警造成2名消防員殉職，柯文哲晚間透過臉書表示，如果不是被壓榨到無法忍受，消防員不可能走到罷工這一步，要消防員堅守崗位，應該給予尊重和照顧，而不是用一種情勒的方式，「因為你很重要，所以你可以被壓榨」。

柯文哲說，開放警消組工會的工會法草案，目前正在立法院審議，社會大眾應該要知道，民進黨延宕議事的進行，不只是延宕「國會五法」，也讓其他需要關注、改革的法案，一樣受到阻礙。

柯文哲 民進黨 立法院

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