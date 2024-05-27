韓國瑜：盼立院在華人世界 扮演好民主國家角色

國會職權修法釀立院攻防戰，立法院長韓國瑜今天接見北美台商聯合總會訪團時指出，擔任立法院長，他內心一直都希望，立院能在華人世界扮演好民主社會、民主國家的角色，「讓人家覺得，我們有優質的民主」。

第36屆北美洲台灣商會聯合總會總會長江俊霖今天率訪團參訪立法院，韓國瑜親自接見，國民黨立委林思銘、民進黨立委林月琴與民眾黨立委林國成，在場表達歡迎之意。

韓國瑜致詞時稱許，北美洲台灣商會38位團員，最近分別造訪美國近50位參、眾議員，盼避免台美雙重課稅，且為讓台灣加入更多國際組織，更是不遺餘力，今年5月初也拜會加拿大政府，盼協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），不要讓台灣變成經貿孤兒。

韓國瑜指出，參與CPTPP對台灣非常重要，商會朋友與華僑長期在海外，承平時期肩負拚經濟、照顧家庭及員工，做優秀的企業家；當中華民國有難時，很多商會朋友、華僑搖身一變成為革命之母，這個百年來的發展歷歷在目。

韓國瑜表示，中華民國的處境艱困，立法院副院長江啟臣正在瑞士大聲疾呼，表達台灣全民渴望參與世界衛生大會（WHA）、加入世界衛生組織（WHO）的願望，除希望了解全世界最先進防疫和公共衛生觀念，台灣也願意盡一己之力，為世界各地提供衛生服務、對抗疾病。

談及近日立院衝突引發外國友人關切，韓國瑜說，擔任立法院長，他的內心一直都希望，立院能夠在華人世界扮演好民主社會、民主國家的角色，「讓人家覺得，我們有優質的民主」，這是他個人衷心的期盼。

他還透露，5月17日衝突之前，曾跟各黨團講，「今天我當小學老師，請黨團總召先回去罰寫100遍『我保證不打架』，罰寫100遍之後，我再開始主持會議」；各黨團總召聽到都笑了，但後面也發生一些不愉快的事。

韓國瑜說，台灣的好朋友要對台灣有信心，相信經過這些衝突、折衝之後，一定會綻放出更好的花朵，「請大家要有信心」。

江俊霖致詞時表示，立法院世界台商之友會一直都是台商重要後盾，在榮譽會長韓國瑜的支持下，不分黨派的立委，都展現出對海外台商的關懷。

江俊霖指出，自由民主是台灣的普世價值，也是台灣人在海外引以為傲的台灣精神，立法院雖然有些議案產生比較激烈的討論，但相信立委們都會傾聽民意，維護國家利益，也相信在韓國瑜領導協調下，立院能繼續以民為本，為國家與人民創造最大福祉。