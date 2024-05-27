立院續審國會職權修法 北市明夜間警力加強一倍

立法院會明天將繼續處理國會職權行使相關修法，許多民團號召到場外抗議。為維護周邊秩序及安全，台北市警方白天將出動300名警力維安，晚間則增為600名警力、另600人待命。

立法院會審查國會職權修法，藍白法案遭質疑擴權，朝野在議場內衝突，場外則有民眾集結抗議，明天可能完成二、三讀。

由於多個民間團體串連號召明天到立法院外集結，透過全程監督，阻擋國會濫權法案三讀。為維持周邊秩序及安全，北市警方已規劃白天將出動300名警力維安，待命人數同樣為300人；有鑒於晚間聚集人數可能持續增加，現場警力將增至600人，待命人數為600人。

台北市警察局中正第一分局今天也發布新聞稿表示，轄內青島東路、濟南路1段於今、明兩天的凌晨0時起至深夜12時止，申准民間團體經濟民主連合舉辦集會活動，為維護周邊活動交通秩序與安全，已規劃相關交通疏導管制勤務。

集會地點管制方式為，今晚10時起，濟南路1段（中山南路至林森南路）東、西向全線車道，管制車輛通行；明天凌晨0時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行。均視交通狀況提早或延後管制。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，呼籲駕駛人避開交通管制路段並提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯。