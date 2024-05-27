快訊

明早出門要注意！今晚至明上半天雨勢明顯 這日起全台皆有降雨機率

在美買房「像玩不會贏的遊戲」！隔4年市場天翻地覆 購屋者嘆挫折感重

不能共用了！好市多1服務「開始抓非會員」 一票人狂讚：終於發現Bug

立院續審國會職權修法 北市明夜間警力加強一倍

中央社／ 台北27日電

立法院會明天將繼續處理國會職權行使相關修法，許多民團號召到場外抗議。為維護周邊秩序及安全，台北市警方白天將出動300名警力維安，晚間則增為600名警力、另600人待命。

立法院會審查國會職權修法，藍白法案遭質疑擴權，朝野在議場內衝突，場外則有民眾集結抗議，明天可能完成二、三讀。

由於多個民間團體串連號召明天到立法院外集結，透過全程監督，阻擋國會濫權法案三讀。為維持周邊秩序及安全，北市警方已規劃白天將出動300名警力維安，待命人數同樣為300人；有鑒於晚間聚集人數可能持續增加，現場警力將增至600人，待命人數為600人。

台北市警察局中正第一分局今天也發布新聞稿表示，轄內青島東路、濟南路1段於今、明兩天的凌晨0時起至深夜12時止，申准民間團體經濟民主連合舉辦集會活動，為維護周邊活動交通秩序與安全，已規劃相關交通疏導管制勤務。

集會地點管制方式為，今晚10時起，濟南路1段（中山南路至林森南路）東、西向全線車道，管制車輛通行；明天凌晨0時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行。均視交通狀況提早或延後管制。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，呼籲駕駛人避開交通管制路段並提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯。

交通管制 北市 立法院

延伸閱讀

藍委輪守議場迎戰明國會改革案 傅崐萁預告力拚三讀

立法院明續審國會職權修法 藍委下午議場前排班

國會職權修法明天有望三讀 柯建銘：一定提釋憲

終結正國會霸權！新系插旗宜蘭黨部主委 問鼎2026縣長寶座？

相關新聞

528立院外繼續遊行！這次「主舞台不在青島東」 交管範圍公布

立法院明天繼續審查國會改革法案，經濟民主連合等多個公民團體也再次號召民眾聚集立法院外抗議，轄區中正警一分局今天晚上公布立...

葉元之爆料：有綠委私下怨「身不由己」 也想推動國會改革

藍白推動國會改革法案，遭遇民進黨阻攔。國民黨立委葉元之表示，民進黨陳瑩質上周質詢時，不滿官員沒有專心聽自己質詢，因而用「...

國民黨抗綠營認知戰 推生成式AI「周爺爺活字典」

立法院明天續審國會改革法案，國民黨近日推出「國會改革法案揭露透明平台」闢謠，今天下午再舉行記者會，宣布生成式AI應用「周...

「蔥師表」意外成話題 黃國昌：尊重網友創意會找時間看

立法院會24日處理國會職權相關修法，聚集上萬群眾包圍立法院，嘲諷民眾黨立法院黨團總召黃國昌的「蔥師表」意外成為熱門話題，...

黃國昌嗆柯建銘「打人喊救人」 批賴清德帶頭造謠

立法院會明天繼續處理國會改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨團總召柯建銘破壞規則，現在卻要別人遵守遊戲規則...

國會職權修法大戰 鍾東錦：應以國家利益為最大利益

苗栗縣長鍾東錦今天答覆質詢時，就立法院最近爆發審查國會職權修正相關法案的爭議表達看法，他強調沒有對或錯，認為應該以國家利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。