立院明續審國會職權修法 藍綠隔空喊話

立法院會28日將續審國會職權修法相關法案，國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨會秉持民意，堅持奮戰到底，呼籲朝野立委能在座位上表決。民進黨團幹事長吳思瑤說，明天一樣是文攻取代武鬥，不會有暴力，希望國民黨團不要占領議場主席台。

立法院會28日將續審國會職權修法相關法案，各界關注明天是否能夠三讀通過，而為讓明天立法院的議事順暢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘、副書記長王鴻薇等人，在今天下午國民黨團大會後，約下午1時30分，便前往議場大門前排隊。

傅崐萁受訪表示，國民黨堅持以民意為依歸，要讓政府還權於民，讓國會有能，讓陽光清廉的政治重回台灣社會，跟全世界民主國家結合。在延宕幾十年後，國會改革五法明天終於可能露出一線曙光，能夠三讀通過，國民黨會秉持民意，堅持奮戰到底、全力以赴，不怕任何困難。

傅崐萁指出，民進黨團總召柯建銘表達朝野要坐下來談，既然要坐下來談，就應該聽從立法院長韓國瑜的要求，大家平心靜氣在座位上表決，不要擾亂議事，讓國會能夠具備專業與形象。

傅崐萁出示一紙同意書，內容為呼籲28日院會朝野應秉持專業理性問政，依照正常議事程序，避免不當杯葛，讓院會順利且有效率運作，建請朝野各黨團一致同意每位立委於座位上採表決器表決。

傅崐萁說，民進黨應勇敢面對現實，跟全世界民主接軌，不要鼓勵群眾鬧事，當家鬧事是滑天下之大稽，跟民主社會背道而馳。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，明天的院會一樣是文攻取代武鬥，不會有暴力，希望國民黨團不要占領議場主席台。

吳思瑤指出，傅崐萁說要朝野簽切結，明天好好坐回座位去按表決器。可是現在議場前又要排隊，又要衝進去，又要占領主席台，藍白邏輯很錯亂。

吳思瑤指出，民進黨的訴求在517強行表決前已經表達，法案應當逐條審查，也應該重回協商，藍白當時置之不理，立法院長韓國瑜也自我閹割協商權，現在已經快到終點了，才又說坐回座位，這就是虛偽、廉價的操作，惡質的部分都已經過了，都是鱷魚的眼淚。

吳思瑤表示，預計剩下的條文明天都會處理完，場外民眾都在串連再次彰顯人民力量，一切看藍白的態度。

另外，立法院總務處發出通告，為因應28日立法院外集會活動，今晚10時起康園餐廳車道管制車輛進出，28日上午9時開始，中山南路大門也管制車輛進出，其餘出入口依現場情形機動封閉。