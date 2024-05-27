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立法院明續審國會職權修法 藍委下午議場前排班

中央社／ 台北27日電

立法院會28日將續審國會職權修法相關法案，為讓明天院會議事順暢，國民黨立委今天下午已前往議場大門前排班。國民黨團總召傅崐萁表示，在延宕幾十年後，國會改革明天終於可能露出一線曙光，能夠三讀通過，國民黨會秉持民意，奮戰到底。

立法院會28日將續審國會職權修法相關法案，各界關注明天是否能夠三讀通過，而為讓明天立法院的議事順暢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘、副書記長王鴻薇等人，在今天下午國民黨團大會後，約下午1時30分，便前往議場大門前排隊。

傅崐萁受訪表示，國民黨堅持以民意為依歸，要讓政府還權於民，讓國會有能，讓陽光清廉的政治重回台灣社會，跟全世界民主國家結合。在延宕幾十年後，國會改革五法明天終於可能露出一線曙光，能夠三讀通過，國民黨會秉持民意，堅持奮戰到底、全力以赴，不怕任何困難。

傅崐萁指出，根據台灣民意基金會的民調顯示，20至24歲的青年，有80%支持民進黨反對的藐視國會罪，整體民意當中，支持國會改革超過7成。過去民進黨的威權獨大、貪污腐敗及專制，即將要正式結束，呼籲民進黨勇敢面對現實，跟全世界民主接軌，不要鼓勵群眾鬧事，當家鬧事是滑天下之大稽，跟民主社會背道而馳。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘呼籲朝野好好坐下來談，傅崐萁也出示一紙同意書，內容為呼籲28日院會朝野應秉持專業理性問政，依照正常議事程序，避免不當杯葛，讓院會順利且有效率運作，建請朝野各黨團一致同意每位立委於座位上採表決器表決。

傅崐萁提到，柯建銘表達朝野要坐下來談，既然要坐下來談，就應該聽從立法院長韓國瑜的要求，大家平心靜氣在座位上表決，不要擾亂議事，讓國會能夠具備專業與形象。

傅崐萁說明，國會改革五法相關過程當中，都是經過充分討論，包括一次委員會、兩次公聽會、一次專案會報，以及朝野協商，國民黨會盡最大力量通過，也會把所有民進黨表達的意見匯集起來，同時也要求立法院必須把國會改革後的所有法案，擺在立法院網站首頁讓全民觀看。

傅崐萁強調，民眾有知的權力，國民黨也會積極在國會改革五法三讀通過後，立刻著手偵辦大案，還給全民公道，政府到底把納稅錢用在哪裡，必須要全民知曉，會盡最大的力量讓國會重現陽光。

傅崐萁也指出，不管在英國、德國、法國、美國等對於藐視國會、聽證不實或虛偽陳述，都可處有期徒刑，而鄰近的日韓在國會有虛偽偽證，都可處10年以下有期徒刑，而這次的國會改革修法，人民到國會作證沒有刑責，跟其他國家比較，是最為寬鬆的。

傅崐萁 國會改革 國民黨 立法院

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