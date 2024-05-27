傅崐萁批動員包吃包玩 民進黨：造謠抹黑 無視公民訴求

中央社／ 台北27日電

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控總統賴清德發動群眾至立法院抗議，「包吃包喝包遊包玩」。民進黨發言人吳崢今天說，國民黨完全是胡說八道、全然造謠，呼籲國民黨應正視超過10萬公民的要求，國會應充分討論、遵守程序正義訴求。

民進黨發言人吳崢今天透過新聞稿表示，傅崐萁此番言論嚴重污衊公民運動，藍白先是訕笑參與公民運動，又再抹黑公民運動是動員而來，無視10萬公民因為藍白沒收民主、黑箱擴權而自發性上街頭。

他說，請傅崐萁不要拿自己過去動員的老招套用在別人身上，呼籲國民黨應正視超過10萬公民要求國會應充分討論、遵守程序正義的訴求。

吳崢表示，上週有數以萬計的群眾自發性走上街頭，反對國會黑箱擴權，是珍貴的台灣民主價值。除了在立院周遭聚集10萬人反黑箱，全台各地更是遍地開花，包含花蓮東大門廣場也有民間團體發起「我藐視國會」的抗議行動，並表示「對不起選了傅崐萁」，藍白的擴權法案連花蓮人都看不下去。

吳崢說，傅崐萁竟稱群眾是受動員而來「包吃、包喝、包遊、包玩的台北一日遊，全部由民進黨出錢」，完全是造謠抹黑，不僅是對民進黨的不實指控，更是嚴重污衊詆毀公民運動、藐視民意。

吳崢指出，傅崐萁過去曾被踢爆動員花蓮縣政府公務員參加自身立委選舉造勢，也曾動員地方派系為立法院長韓國瑜助選，傅崐萁才是名符其實的超級動員王。今天傅崐萁不實指控民進黨動員國會一日遊，就跟日前自導自演指控民進黨動員中南部黑道北上如出一徹，完全拿不出證據，只會抹黑造謠。

吳崢說，數以萬計的群眾走上街頭，正是因為傅崐萁與民眾黨立委黃國昌在國會的黑箱擴權所致，面對10萬公民站出來的聲音，國民黨選擇視而不見、充耳不聞，還訕笑詆毀，態度如此傲慢、毫無民主素養，終將受到台灣人民唾棄。

傅崐萁 吳崢 民進黨 藐視國會

延伸閱讀

傅崐萁秀Dcard調查曝大學生支持國會改革 籲賴清德別當「血腥總統」

影／批民進黨昨是今非 傅崐萁籲賴總統全力支持國會改革

反改革者揚言罷免傅崐萁 許宇甄：勿淪鬥爭、報復工具

影／花蓮反國會改革者揚言罷免 傅崐萁：光榮的標記

相關新聞

柯文哲：國會改革多是民進黨過去主張 卻被說毀憲

民眾黨主席柯文哲今天說，國會改革通過的多是民進黨過去的主張，卻被說是毀憲亂政；這次表決不涉及花東三法，民進黨散布「2兆錢...

528立院外繼續遊行！這次「主舞台不在青島東」 交管範圍公布

立法院明天繼續審查國會改革法案，經濟民主連合等多個公民團體也再次號召民眾聚集立法院外抗議，轄區中正警一分局今天晚上公布立...

葉元之爆料：有綠委私下怨「身不由己」 也想推動國會改革

藍白推動國會改革法案，遭遇民進黨阻攔。國民黨立委葉元之表示，民進黨陳瑩質上周質詢時，不滿官員沒有專心聽自己質詢，因而用「...

反國會職權修法 青鳥行動5/28縣市串連再上街

立法院會明天續審國會職權修法相關法案，各界關注能否三讀。民團同步發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議，台中、台南與高...

39名法律學者連署聲明 籲「國會五法」退回委員會

朝野明天決戰國會改革法案，39名法律學者今天聯合聲明，呼籲立法院將「國會五法」退回委員會討論，若立法院執意三讀，將呼籲行...

韓國瑜：盼立院在華人世界 扮演好民主國家角色

國會職權修法釀立院攻防戰，立法院長韓國瑜今天接見北美台商聯合總會訪團時指出，擔任立法院長，他內心一直都希望，立院能在華人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。