國會職權修法明天有望三讀 柯建銘：一定提釋憲

立法院會28日將繼續處理國會職權行使相關修法，對於明天可能完成二、三讀，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團一定提釋憲，將分別針對實體的違憲及程序性的違憲提請釋憲，交由大法官定奪。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，對於藍白聯手提出的國會職權行使法等相關修法一旦完成三讀後，公民團體考慮發動公投，柯建銘表示，公民團體當然可以提公投。

柯建銘說，民進黨團一定提釋憲，豈可不釋憲，不然國家就完蛋。民進黨團會馬上提釋憲。至於行政院是否提覆議，民進黨團尊重。

柯建銘說，民進黨團提釋憲將包含兩個部分，一個是實體的違憲，就法案內容本身，一個是程序性的違憲，法案審議沒有按程序、表決票數算錯等。

柯建銘表示，過去大法官釋字第499號釋憲文也有針對程序，蘇南成當年擔任國大議長時在國民大會通過國代自肥案，程序性出問題被判違憲，包含修憲案，是雙重違憲，民進黨團會將所有過程記錄整理，交由大法官定奪。