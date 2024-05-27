快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

「蔥師表」意外成話題 黃國昌：尊重網友創意會找時間看

中央社／ 記者林敬殷、王承中台北27日電
立法院會24日處理國會職權相關修法，聚集上萬群眾包圍立法院，嘲諷民眾黨立法院黨團總召黃國昌的「蔥師表」意外成為熱門話題。圖／聯合報系資料照片
立法院會24日處理國會職權相關修法，聚集上萬群眾包圍立法院，嘲諷民眾黨立法院黨團總召黃國昌的「蔥師表」意外成為熱門話題。圖／聯合報系資料照片

立法院會24日處理國會職權相關修法，聚集上萬群眾包圍立法院，嘲諷民眾黨立法院黨團總召黃國昌的「蔥師表」意外成為熱門話題。黃國昌表示，尊重網友的創意，對他個人操作的仇恨不是最重要的事。

民進黨與民眾黨立法院黨團今（27）日在立法院分別舉行記者會，對於「蔥師表」爆紅，民進黨團總召柯建銘表示，這太有趣了，全世界都在流傳，這是一個偉大的創舉，黃國昌還看不清楚，「你的偏激，你的家人、朋友不會覺得很見笑（丟臉）嗎？不要再硬凹了」。

黃國昌表示，對於網友的創意，他都很尊重，也會找時間來看，這是他對於公民社會向來的看法。對他來講，真正重要的事情，是對於假訊息的直球對決，至於對他個人所操作的仇恨，其實他覺得那不是最重要的事情。

黃國昌指出，他的目標明確，就是完成國會改革，他不會讓任何其他事情來模糊焦點。身為立委，他從未關說過司法、未接受詐騙集團豢養，也沒有做違法濫權的事情，在過程中要發動對個人式的攻擊，他不會讓問題的焦點被模糊，真正問題的焦點，是國會改革民進黨跳票8年，現在是完成國會改革最重要的歷史時刻。

柯建銘說，蔥師表在這個時刻出現，表達台灣人民對國會的萬分擔心，及對黃國昌行徑的不滿，台灣的創作與發明，超乎他的想像，這是給台灣人民最大療癒，也是此時此刻這個環境逼出來的集體創意，可以列為史詩。

國會改革 柯建銘 民眾黨 民進黨 立法院 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌嗆柯建銘「打人喊救人」 批賴清德帶頭造謠

讚麥玉珍為民主挨拳、藍白齊心合力 黃國昌：為台灣人建立正常國會

澄清非昨是今非 柯建銘：國會改革藍白版本通過「一定提釋憲」

「脆」網友欲肉搜黃國昌家人 衛福部：違兒權公約

相關新聞

國民黨抗綠營認知戰 推生成式AI「周爺爺活字典」

立法院明天續審國會改革法案，國民黨近日推出「國會改革法案揭露透明平台」闢謠，今天下午再舉行記者會，宣布生成式AI應用「周...

「蔥師表」意外成話題 黃國昌：尊重網友創意會找時間看

立法院會24日處理國會職權相關修法，聚集上萬群眾包圍立法院，嘲諷民眾黨立法院黨團總召黃國昌的「蔥師表」意外成為熱門話題，...

黃國昌嗆柯建銘「打人喊救人」 批賴清德帶頭造謠

立法院會明天繼續處理國會改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨團總召柯建銘破壞規則，現在卻要別人遵守遊戲規則...

國會職權修法大戰 鍾東錦：應以國家利益為最大利益

苗栗縣長鍾東錦今天答覆質詢時，就立法院最近爆發審查國會職權修正相關法案的爭議表達看法，他強調沒有對或錯，認為應該以國家利...

傅崐萁秀Dcard調查曝大學生支持國會改革 籲賴清德別當「血腥總統」

立法院明天將繼續審查國會改革法案，國民黨團總召傅崐萁表示，社交平台Dcard上學生一面倒支持立法院推動國會改革，呼籲賴清...

爆料韓國瑜負傷斥「台灣民主墮落成這樣」 郭正亮：他知法案明非過不可

立法院會明（28日）續審國會改革相關修法，先前因朝野攻防衝突激烈，院長韓國瑜因此受傷，而前立委郭正亮更驚爆韓「負傷嚴重」，還忍不住在休息室痛斥「台灣民主怎麼墮落成這樣」。郭也預言，周五就要施政報告，再來是總質詢，法案明天非過不可，「韓國瑜自己也知道！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。