黃國昌嗆柯建銘「打人喊救人」 批賴清德帶頭造謠

立法院會明（28）日繼續處理國會改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨團總召柯建銘破壞規則，現在卻要別人遵守遊戲規則，完全是典型的「打人喊救人」，民進黨過去修正公民投票法，既沒有經過委員會審查，更沒有舉辦公聽會討論，還有臉皮說在野黨搞黑箱、程序不正義，「不僅是芭樂黨，還是雙標黨」，黃國昌還批評總統賴清德稱舉手表決是「違法表決」是帶頭造謠，非台灣民主之福，呼籲賴清德三思。

民眾黨立法院黨團上午舉行「胡鬧、暴力、翻桌，民進黨快浪子回頭」記者會，黃國昌表示，賴清德總統帶頭造謠，只為了掩飾民進黨抗拒改革，自家人過去提出的國會改革，竟然可以厚顏無恥地跳票多年，現在還透過假訊息製造社會對立，絕非台灣民主之福。

對有國民黨立委建議賴清德邀在野黨主席舉行國是會議，解決國會衝突和社會紛擾。黃國昌則認為，這個問題假設性太高，不過破壞議事規則的人，從頭到尾就是柯建銘，怎麼會自己破壞規則，卻喊著要別人遵守，完全就是典型的「打人喊救人」，也請民進黨團先說清楚，明天是否還要繼續胡鬧，浪費立法院寶貴的時間。

媒體詢問，網友發起「蔥師表」成為熱門話題，有無考慮跟公民團體直球對決，黃國昌表示，「對於網友的創意，我都還是蠻尊重」，最近卻有人開始造謠，國會改革法案是搞黑箱，所有法案的審議過程，直播通通都看得到，到底何來黑箱之說，重點還是民進黨跳票8年的國會改革，「我不會讓任何其他事情，模糊這件事情的焦點。」

黃國昌強調，身為一位立法委員，他從來沒有關說司法，也沒有接受詐騙集團的豢養，更沒有做出違法濫權的事情，「大家要發動個人式的攻擊，我不會讓問題的焦點被模糊」，真正的焦點是國會改革，民進黨跳票很久，「目前是完成國會改革，最重要的歷史時刻。」

另外，部分民間團體發起串聯抗議，揚言罷免國民黨區域立委，黃國昌則笑說，「發動罷免要一年以後，這是基本常識」，柯建銘當初發動不法關說，還在立法院成立調閱小組，自己調閱偵查中的案件，後來被大法官宣告違憲，他才是沒有資格談國會改革的人。

黃國昌表示，國會改革是民進黨的承諾，當年說要建立聽證制度，跳票8年變成芭樂票，難道不用出來給一個交代，歷史這一把照妖鏡，真正現形的是民進黨，他們一直在喊程序正義，「要不要先回顧過去8年，立法院都是怎麼幹的？」

黃國昌指出，2019年5月17日，立法院修正公民投票法，許多台灣民主的先賢先烈，大家共同推動的解放鳥籠公投，民進黨想要重新鎖回鳥籠當中，當時既沒有經過委員會審議，更沒有舉辦公聽會討論，一個月的時間就三讀通過，請問在民進黨支持者的眼中，這樣的程序是否符合正義。

黃國昌諷刺，民進黨雙標到忘了自己是誰，立法院審查國會改革法案，從委員會專案報告、詢答、審查條文、三場公聽會，再到朝野黨團協商，所有程序都已經走完，結果民進黨帶著群眾講黑箱，賴總統是否要直接出來宣告，當初的公投法是修正無效。