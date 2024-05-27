藐視國會罪怎判斷 法務部：國會決定後擬移送地檢署

中央社／ 台北27日電

立院擬修法增訂藐視國會罪，法務部次長徐錫祥今（27）日表示，檢察官不大可能看錄影就有辦法判斷，基於對國會的尊重，會讓國會先做決定，掌握到某些證據後，將來可能移送地檢署偵辦。

立法院會歷經3天3夜的表決大戰，已二讀表決通過增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰新台幣20萬元等關鍵條文，其餘條文28日續戰，包括在刑法部分，藍白擬提出的再修正動議是增訂藐視國會罪。

立法院司法及法制委員會今天併案審查刑法第339條之4條文修正草案等案，徐錫祥等人列席說明，並備質詢。

幾位立委關心立法院正在進行的國會職權相關修法狀況。民進黨立委鍾佳濱質詢提到，假如刑法藐視國會罪三讀修正通過，該罪名應該屬於非告訴乃論，如果檢察官看到國會質詢影片，認為官員觸及藐視國會，例如拒不作答、隱匿或虛偽陳述等，檢察官要不要主動偵辦。

徐錫祥回應，既然是非告訴乃論之罪，檢察官知道有犯罪嫌疑就要主動偵辦，但所謂的犯罪嫌疑，必須要集合很多證據，比如條文中所說的「虛偽」，因為檢察官不是當事人，不曉得官員所言是否真實、是否構成犯罪嫌疑，因此要進一步調取相關資料。

鍾佳濱質疑，根據藍白所提的再修正動議，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，試問檢察官有沒有辦法看國會質詢影片，就能判斷是否違反藐視國會罪。

徐錫祥表示，檢察官不大可能看影帶就有辦法判斷，而且基於對國會的尊重，會讓國會自己先去做決定，有掌握某些證據後，將來可能移送地檢署偵辦。

鍾佳濱說，根據刑事訴訟法第232條規定，「犯罪之被害人，得為告訴」，試問未來如果通過藐視國會罪，誰是犯罪被害人。徐錫祥說，應該是國家。鍾佳濱追問，誰可以提出告訴、立委可否主張質詢受到侵害因此提告。徐錫祥指出，這應該是告發。

鍾佳濱指出，如果民眾認為官員回答有問題，就跑去按鈴告發，是否會讓檢察官疲於奔命。徐錫祥說，「受理告發依法偵辦是我們義務」，他不好評論。

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