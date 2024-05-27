國會職權修法大戰 鍾東錦：應以國家利益為最大利益

苗栗縣長鍾東錦今（27日）答覆質詢時，就立法院最近爆發審查國會職權修正相關法案的爭議表達看法，他強調沒有對或錯，認為應該以國家利益為最大利益，才是執政黨、在野黨應該有的風度與度量。

苗栗縣議會定期會今天總質詢議程，民進黨縣議員邱毓興、翁杰聯合質詢，鍾東錦回應翁杰質詢，就國會職權修法爭議表示看法，鍾東錦說，修法草案法條蠻多是執政黨原來的主張，包括以前要廢監察院、三權分立等，都是老民進黨的主張。

鍾東錦說，他不認為換了位置就換不一樣的想法，當然捍衛自己的政權，這是合理的，但一般陳抗活動應該是要針對執政黨，沒有人針對在野黨，這又顯得不太合理，立法過程是否合法、合情、合理，大家自有公評，他不方便做評論。

他雖是無黨籍，立法院還是要說道理的地方，不是靠拳頭的地方，民眾也會問在野黨立委為什麼要圍住主席台，因為不圍住，執政黨立委就會圍住，就沒辦法開會，甚至連主席進場都有困難，所以他認為爭議沒有對錯，大家各取合乎自己利益，但應該以國家利益為最大利益，才是執政黨、在野黨應該有的風度與度量。