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爆料韓國瑜負傷斥「台灣民主墮落成這樣」 郭正亮：他知法案明非過不可

聯合新聞網／ 綜合報導
24日立法院挑燈夜戰，面對民進黨一連串的議事抗爭，立法院院長韓國瑜神情嚴肅的看著天花板的氣球。記者陳正興／攝影
24日立法院挑燈夜戰，面對民進黨一連串的議事抗爭，立法院院長韓國瑜神情嚴肅的看著天花板的氣球。記者陳正興／攝影

立法院會明（28日）續審國會改革相關修法，先前因朝野攻防衝突激烈，院長韓國瑜因此受傷，而前立委郭正亮更驚爆韓「負傷嚴重」，還忍不住在休息室痛斥「台灣民主怎麼墮落成這樣」。郭也預言，周五就要施政報告，再來是總質詢，法案明天非過不可，「韓國瑜自己也知道！」

立院衝突造成不少立委受傷，立法院長韓國瑜也難以倖免，郭正亮26日在節目《新聞大白話》指出，韓國瑜這次被推擠，負了相當嚴重的傷，「他從休息室到主席台，經過一段非常激烈的推擠，那一段很多人都受傷，為了把他（韓國瑜）救出來！」韓在那段過程中被激怒，他覺得把國會搞成這樣，實在太誇張了，還在休息室痛罵「台灣民主怎麼墮落成這樣！」

郭正亮同日也在《中天辣晚報》指出，28日院會將再度處理法案事宜，如常的話，這是最後一次會期，周五就施政報告，再來是總質詢，法案28日是非過不可，「韓國瑜自己也知道，藍委當然知道，不可能缺席的，最後一口氣一定要撐到底，而且這是里程碑的表決，證明誰是國會多數」。

「國會改革」法案表決大戰明登場，國民黨、民眾黨團放話將拚法案三讀通過，公民團體則計劃再上街頭。行政院長卓榮泰今表示，他希望行政院、立法院可以平順互動、互相尊重，更希望的是明天群眾不用集結，他還在努力，「看看立法院能不能有個善意的回應，希望伸出善意的手，不要讓人民再那麼辛苦」，他也會把事情做好，總統交代的、人民需要的，都是行政院最重要的事。

卓榮泰 國會改革 立法院 郭正亮 韓國瑜

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