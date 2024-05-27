爆料韓國瑜負傷斥「台灣民主墮落成這樣」 郭正亮：他知法案明非過不可

立法院會明（28日）續審國會改革相關修法，先前因朝野攻防衝突激烈，院長韓國瑜因此受傷，而前立委郭正亮更驚爆韓「負傷嚴重」，還忍不住在休息室痛斥「台灣民主怎麼墮落成這樣」。郭也預言，周五就要施政報告，再來是總質詢，法案明天非過不可，「韓國瑜自己也知道！」

2024-05-27 12:08