先釋善意？明續審國會改革 卓榮泰：還在努力不讓人民辛苦

立法院院會明（28日）續審「國會改革」法案表決大戰，國民黨、民眾黨團放話將拚法案三讀通過，公民團體則計畫再上街頭。行政院長卓榮泰上午接待「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時說，他希望行政院、立法院可以平順互動、互相尊重，更希望的是明天群眾不要團結，他還在努力，「看看立法院能不能有個善意的回應，希望伸出善意的手，不要讓人民再那麼辛苦」，他也會把事情做好，總統交代的、人民需要的，都是行政院最重要的事。

卓榮泰上午接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。他致詞時表示，台美商會成立36年，帶動全世界台灣商會，讓台灣在海外的台僑、台商，可以互相在世界上幫忙、生活上照顧，難能可貴。去年賴清德參選期間到海外成立信賴台灣後援會，在全台5大洲、43個國家、106個城市、成立116個後援會，這是空前的數字。

卓榮泰說，賴清德總統也希望，4年後要「116+1」。他也記得，在美中信賴台灣後援會成立時，超過1600多人到場，把海外鄉親凝聚在一起，這是對台灣民主表達「永遠不缺席」的精神。賴總統上任，不僅要對國內人民、產業做很好的規劃，要更專注海外對國家的協助。

卓榮泰說，賴總統說過，希望台僑、台商，把台灣在海外形成「經濟日不落國」，有陽光就能看到台僑、台商，「你們回台灣是把世界的陽光帶回來，現在要把台灣的民主帶向世界」。台灣勇敢度過疫情，現在不畏懼地站在民主第一線對抗威權，扮演世界重要不可或缺的角色，在世界產業供應鏈也是重要高科技重鎮。

卓榮泰說，這麼多年來，參與台灣國家建設，創造十萬個工作機會，是台灣不可或缺的一塊。行政院、經濟部、國科會，希望將台灣廠商再往國際推動，甚至希望到國外成立中心，將請經濟部好好規畫。

卓榮泰31日將赴立院施政報告及總質詢，他說，上周閣員已開始到立法院接受嚴厲質詢，目前表現都很好，這幾天他也都盡量看質詢，「我在學習他們的方式，因為過幾天我也會去（備詢）」。

他說，希望兩院可以平順互動、互相尊重，現在更希望「明天群眾不用集結」，他等下還要努力看看，看能不能立法院有一個善意的回應，希望只要伸出善意的手，不要讓人民再這麼辛苦，「我會努力把事情做好，只要總統交代的、人民需要的，都當作行政院最優先的事情。」

北美台商總會總會長江俊霖表示，行動創新AI團對能帶領台灣走向民主、繁榮、和平新台灣，今年3月台灣商業總會夥伴，在駐美代表協助下前進華府，拜訪國會議員，和時任美國眾議長裴洛西共同召開記者會，積極遊說21世紀台美貿易倡議、避免台美雙重課稅等，獲得美國議員響應。

江俊霖表示，5月上旬也組團到加拿大渥太華，拜會到加拿大國際貿易部長，呼籲挺台加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及強化台加雙邊合作關係。第77屆WHA今天在日內瓦登場，海外僑界也透過各種管道，爭取台灣加入WHO以參與WHA。

「國際參與固然重要，但如何有意義的參與，是海外台僑更關切的議題」，江俊霖表示，相信「Taiwan can help」、「Taiwan can lead」，不僅要推動國際參與、也要接受台灣主體性。他說，近年台灣物價表現、經濟成長相對穩定，讓國際看見台灣出口、投資、新創實力與潛力，希望卓榮泰能支持海外企業參與、國際供應鏈重組過程中扮演的角色，這對促進全球業務發展至關重要。

江俊霖表示，北美台商將透過各種努力，讓世界看到台灣在半導體、綠色能源、數位技術、電動車、生醫產業等領域的影響力，並為台灣企業開闢新的合作領域。未來將持續配合政府在僑務、外交、經濟上的政策，讓台灣成為不可或缺的重要夥伴，打造成「經濟日不落國」，他也對卓榮泰說，「有你在，我們放心，請你放心去拚，台商都會當你的後盾」。