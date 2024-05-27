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新聞眼／綠昔日國會改革主張 今成毀憲亂政？

聯合報／ 本報記者林河名
立法院近期審查國會改革相關修法，引發朝野嚴重對立。圖／聯合報系資料照片
立法院近期審查國會改革相關修法，引發朝野嚴重對立。圖／聯合報系資料照片

立法院審查國會改革法案，吵得沸沸揚揚，院外甚至比院內更熱鬧。翻開過去國會紀錄，綠營所提草案，其實不乏比藍白更嚴苛條文。但從街頭起家的綠營，即使已在中央執政八年，卻比藍白懂得當在野黨；藍白想要破解被綠營「內外包夾」，須有更強的論述，把前因後果說清楚。

針對國會法案之爭，賴清德總統廿四日深夜在臉書發文，感謝立法院外抗議的群眾。賴清德已就任總統，卻還發出「一黨之言」，確實如民眾黨主席柯文哲所說令人難以理解，且支持執政黨動員抗爭，更讓人有時空錯亂之感。

事實上，立法院內的國會改革法案之爭，大抵只是從過去由民進黨團主張，改為國民黨團及民眾黨團聯手通過；透過條文及版本的今昔對照，更可發現，民進黨團口中藍白「毀憲亂政」，不少都是當年自己的主張，且其嚴苛程度，甚至猶有過之。

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不過，民進黨團過去八年在國會「橫柴入灶」，任憑在野黨喊破喉嚨也沒用；如今，藍白有樣學樣，馬上挨批「違反程序正義」。藍白自認只是照抄民進黨團過去的鴨霸；但國會改革，不就是要根除這些陳年議事陋習？藍白強推法案，但與綠營相較，卻又拙於論述，如今呷緊弄破碗，反而被指是「國會亂象」源頭，扎扎實實上了一課，這也是必須繳交的學費。

綠營號召支持者上街，喚醒民眾關心國會改革，其實不是壞事。除非民眾自願雙標，否則，要求藍白堅守程序正義，也該用相同標準要求綠營。相信更多國會紀錄及議事攻防還原真相，可看出誰在阻擋改革？誰圖一黨之私？

國會改革 民進黨 藍白

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