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國會改革法案 在野批綠雙標、時空錯亂

聯合報／ 記者萬于甄陳秋雲林麗玉／連線報導
賴總統（中）昨在台南受訪時說，國會議事上要尊重程序正義，不可違法表決。記者劉學聖／攝影
賴總統（中）昨在台南受訪時說，國會議事上要尊重程序正義，不可違法表決。記者劉學聖／攝影

立法院審查國會改革相關法案引發朝野嚴重衝突，賴清德總統昨天說，代表民主象徵的國會應站在第一線守護民主，議事上要尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾的權益。台北市長蔣萬安提醒民進黨要有一致標準、「不要雙標」；民眾黨主席柯文哲批評民進黨動員抗爭行動，有種時空錯亂的感覺。

明天立院要續審立法院職權行使法相關法案，賴總統前晚在臉書聲援及感謝抗爭民眾，挨批是向國會宣戰。對於朝野關係惡化，賴總統昨在台南受訪時說，修法過程中，來自全國各地自動自發的公民團體理性發聲，青年展現力量，這是台灣民主的價值，身為總統，有責任肯定在立法院每位尊重議事程序的委員，也有責任感謝勇敢站出來守護民主的每個人，「我非常希望國內能團結，特別是面對區域局勢的變化，及國際社會對台灣支持的時候，國人更要團結，才能克服種種困難，一直挺進。」

「實在難以理解」，民眾黨主席柯文哲昨在台中受訪時說，如果是在萬年國代、萬年立委的時代，抗爭還有道理，但台灣已經民主化卅年，「現在怎麼會是執政黨在動員抗爭行動，有種時空錯亂的感覺。」

柯文哲說，理解民意代表博聲量，但賴總統在就職演說時有講到，國會運作要堅守程序正義，少數服從多數、多數尊重少數，還是要有較文明的方式來進行議會運作，目前立法院很多動作都不成熟，台灣要成為文明國家，很多事情都要用文明來做。

蔣萬安提醒賴政府應傾聽民意、貼近基層、照顧民生，才符合人民期待。蔣萬安說，政治人物應超越個人好惡，永遠以人民利益為先，他支持國會改革法案，尤其這些法案，包括民進黨黨團、個別委員在內的各黨派都有過提案，都支持這樣的提案，希望支持國會改革。

蔣萬安說，他當過兩屆立委，在民進黨國會多數時，包括政府總預算等很多重要法案，甚至未經委員會討論逕付二讀，或未經討論、一分鐘念完法條，直接送院會二、三讀。他呼籲民進黨要有一致的標準、不要雙標，國會各黨團應該都很清楚，國會改革法案要怎麼走。

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